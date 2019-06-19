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Ryan Babel, Twitter'daki konumunu İstanbul yaptı

FUTBOL HABERLERİ  | 19.06.2019 10:53 | Son Güncelleme

Hollandalı yıldız futbolcu Ryan Babel'den flaş bir hamle geldi.

Ryan Babel, Twitter'daki konumunu İstanbul yaptı

Galatasaray ile her konuda anlaşan Ryan Babel sosyal medya üzerinden gizemli mesajlar vermeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz gün Instagram'dan aslan resmi paylaşan Hollandalı yıldız dün de Twitter'daki konumunu İstanbul olarak değiştirdi. Transferin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

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