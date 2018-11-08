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Ryan Babel ve Quaresma'dan Genk maçı yorumu

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 08.11.2018 23:20 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın iki yıldızı Ryan Babel ve Ricardo Quaresma, 1-1 biten Genk maçıyla ilgili konuştu. İki isim de girdikleri pozisyonları iyi değerlendiremediklerini ifade etti.

Ryan Babel ve Quaresma'dan Genk maçı yorumu

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Genk maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ryan Babel "İki hafta öncesine göre daha iyiydik. Biraz daha şans yanımızda olsa 1 ya da 2 gol daha atabilirdik. Son bölümde bir gol yedik ve 2 puan bıraktık. Şu andan itibaren yapabileceğimiz şey, diğer 2 maçı kazanıp gruptaki diğer karşılaşmaların sonucunu beklemek. Bunun dışında yapabileceğimiz bir şey yok" dedi.

QUARESMA: SONUÇ FARKLI OLABİLİRDİ
Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Ricardo Quaresma ise "Kazanmak istiyorduk. Takım olarak çok iyiydik. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Böyle devam edersek iyi sonuçlar alıp taraftarlarımızı sevindirebiliriz. Şu anda tamamen lige dönüp pazar günkü maça odaklanmak istiyoruz. Girdiğimiz pozisyonlar vardı. Sonuç farklı olabilirdi ama başımızı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
ryan babel ricardo quaresma Beşiktaş genk

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