Ryan Donk: "Alo Mayıs! Geliyoruz"

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, sosyal medya hesabından iddiali bir paylaşımda bulundu.
Donk, fotoğrafının altına, "Alo Mayıs, geliyoruz" şeklinde yorum yaptı... Donk'un bu yorum kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.
İŞTE DONK'UN O PAYLAŞIMI
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