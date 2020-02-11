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Ryan Donk: "Alo Mayıs! Geliyoruz"

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.02.2020 21:47 | Son Güncelleme

Ryan Donk, sosyal medya hesabından 'Alo Mayıs! Geliyoruz" ifadeleriyle bir paylaşımda bulundu.

Ryan Donk: "Alo Mayıs! Geliyoruz"

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Donk, sosyal medya hesabından iddiali bir paylaşımda bulundu.

Donk, fotoğrafının altına, "Alo Mayıs, geliyoruz" şeklinde yorum yaptı... Donk'un bu yorum kısa süre içinde paylaşım rekorları kırdı.

İŞTE DONK'UN O PAYLAŞIMI

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Devammm #allomayıs ???? #geliyoruz ????❤

Ryan Donk (@ryanhenkdonk)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray ryan donk instagram paylaşım alo mayıs

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