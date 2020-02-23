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Ryan Donk, Fenerbahçe ile rekor kırdı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.02.2020 20:25 | Son Güncelleme

Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım Fenerbahçe oldu

Ryan Donk, Fenerbahçe ile rekor kırdı!

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken sarı kırmızılılarda Ryan Donk'un golü rekoru da getirdi.

Kadıköy'de skoru 1-1 yapan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu

Ryan Donk 1 golü Kasımpaşa formasıyla atarken iki golü ise Galatasaray formasıyla kaydetti.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTIĞI MAÇLAR

16.09.2013 Kasımpaşa 2 - 3 Fenerbahçe
02.11.2018 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
23.02.2020 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

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