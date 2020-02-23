Ryan Donk, Fenerbahçe ile rekor kırdı!

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken sarı kırmızılılarda Ryan Donk'un golü rekoru da getirdi.
Kadıköy'de skoru 1-1 yapan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu
Ryan Donk 1 golü Kasımpaşa formasıyla atarken iki golü ise Galatasaray formasıyla kaydetti.
16.09.2013 Kasımpaşa 2 - 3 Fenerbahçe
02.11.2018 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe
23.02.2020 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray
Terim'den Falcao ve Adem Büyük açıklaması
Ersun Yanal'dan VAR ve hakem açıklaması
Ümit Özat'tan çarpıcı Fatih Terim yorumu
Galatasaray taraftarı Kadıköy'de!
Ahmet Ağaoğlu’na Kocaeli’de yoğun ilgi
Vodafone Park'taki galibiyet oranı düştü
İtalya'da koronavirüs nedeniyle 3 maç ertelendi
Sörloth takımını zirvede tutuyor
Leipzig, Schalke'yi 5'ledi!
Sergen Yalçın ayrılığı resmen açıkladı!
Setanay Cankat'ın işine son verildi
Kritik zirveye damga vuran kare!
Okuyucu Yorumları 0 yorum