Ryan Donk, Fenerbahçe ile rekor kırdı!

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken sarı kırmızılılarda Ryan Donk'un golü rekoru da getirdi.

Kadıköy'de skoru 1-1 yapan 33 yaşındaki oyuncu Ryan Donk'un Süper Lig kariyerinde 3 golle en fazla ağlarını sarstığı takım Fenerbahçe oldu

Ryan Donk 1 golü Kasımpaşa formasıyla atarken iki golü ise Galatasaray formasıyla kaydetti.

FENERBAHÇE'YE GOL ATTIĞI MAÇLAR

16.09.2013 Kasımpaşa 2 - 3 Fenerbahçe

02.11.2018 Galatasaray 2 - 2 Fenerbahçe

23.02.2020 Fenerbahçe 1 - 1 Galatasaray

