Ryan Donk: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımıdır

Galatasaray'da Ryan Donk, Süper Lig'in 42. haftasındaki Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Ryan Donk, "Ne yazık ki şampiyon olamadık. Aynı Muslera'nın dediği gibi onun düşüncelerine katılıyorum. Sonuna kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama ne yazık ki şampiyonluk gelmedi" dedi.

Donk ayrıca, "Galatasaray, bu ligin ve Türkiye'nin en büyük takımıdır. Bunu da birçok sefer göstermiştir. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama maalesef olmadı. Ben de arkadaşlarımla ve hocalarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.



