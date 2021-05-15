SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Ryan Donk: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımıdır

Ryan Donk: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımıdır

15.05.2021 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Yeni Malatyaspor'u 3-1 yendiği ve sezonu ikinci tamamladığı maçın ardından Ryan Donk'tan açıklamalar geldi.

Ryan Donk: Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımıdır

Galatasaray'da Ryan Donk, Süper Lig'in 42. haftasındaki Malatyaspor maçının ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu.

Son dakikaya kadar mücadele ettiklerini belirten Ryan Donk, "Ne yazık ki şampiyon olamadık. Aynı Muslera'nın dediği gibi onun düşüncelerine katılıyorum. Sonuna kadar mücadele eden bir Galatasaray vardı. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama ne yazık ki şampiyonluk gelmedi" dedi.

Donk ayrıca, "Galatasaray, bu ligin ve Türkiye'nin en büyük takımıdır. Bunu da birçok sefer göstermiştir. Son dakikaya kadar mücadele ettik ama maalesef olmadı. Ben de arkadaşlarımla ve hocalarımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz haldeYıllar sonra ortaya çıktı! Aşk-ı Memnu'nun 'Beşir'i tanınmaz halde
Galatasaray ruhu buGalatasaray ruhu bu
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Logosu çok konuşulmuştu! Tabelalar asıldı, üzerleri örtüldü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

Elon Musk etkisi sürüyor! Kritik seviyenin de altına düştü

'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek

'Kırmızı elmas' hasadı başladı; 4 ülkeye ihraç edilecek

Altın rekora yaklaşıyor! İşte fiyatlar

Altın rekora yaklaşıyor! İşte fiyatlar

Dolar yüksek seviyede! İşte son durum

Dolar yüksek seviyede! İşte son durum

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

Salih Uçan yeni takımını açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Ronaldo'nun annesi, yeni adresi duyurdu!

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Başakşehir'den Junior Fernandes için veda mesajı

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.