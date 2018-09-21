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Karius'a kötü haber! Süper Lig'in en yakışıklısı bakın kim çıktı

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 21.09.2018 18:59 | Son Güncelleme

TV 8 kanalında yayınlanan "Gel Konuşalım" programı güne damga vurdu. Programın sunucusu eski manken Esra Eron'un 'Bana göre Süper Lig'in en yakışıklısı Ryan Donk' sözü üzerine yapılan ankette Galatasaraylı yıldız, Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'u geride bıraktı.

Karius'a kötü haber! Süper Lig'in en yakışıklısı bakın kim çıktı

Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Ryan Donk'a yenildi.

Programın sunucusu eski manken Esra Eron'un 'Bana göre Süper Lig'in en yakışıklısı Ryan Donk' sözü üzerine Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül, Eron'u ti'ye aldı.

Anket

Bunun üzerine programda 'Süper Lig'in en yakışıklısı kim?' anketi yapıldı. Ankette Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk %58 oy alırken, Beşiktaşlı Loris Karius %42 oyda kaldı.

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Loris Karius ryan donk Gel Konuşalım Esra Eron Galatasaray Beşiktaş

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