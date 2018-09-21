Karius'a kötü haber! Süper Lig'in en yakışıklısı bakın kim çıktı

Performansı kadar yakışıklılığıyla da dikkat çeken Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius, Ryan Donk'a yenildi.
Programın sunucusu eski manken Esra Eron'un 'Bana göre Süper Lig'in en yakışıklısı Ryan Donk' sözü üzerine Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül, Eron'u ti'ye aldı.
Bunun üzerine programda 'Süper Lig'in en yakışıklısı kim?' anketi yapıldı. Ankette Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk %58 oy alırken, Beşiktaşlı Loris Karius %42 oyda kaldı.
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