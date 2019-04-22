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Ryan Donk'tan Ryan Babel'e Galatasaray çağrısı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.04.2019 19:59 | Son Güncelleme

Ryan Donk, adı Galatasaray'la anılan ve sezon sonunda sarı kırmızılılara imza atacağı iddia edilen Ryan Babel için Instagram'dan heyecanlandıran bir mesaj attı.

Ryan Donk'tan Ryan Babel'e Galatasaray çağrısı!

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan Ryan Babel için sarı kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'tan mesaj geldi.

Sezon sonunda Fulham'dan ayrılması beklenen Ryan Babel, Instagram hesabından bir paylaşım yaparken Donk, Babel'e ''Hadi gel kırmızı kafa!'' cevabında bulundu.

Donk'un bu cevabı, çok sayıda beğeni alırken Babel ise futbolcuya cevap vermedi.

2 MİLYON € İMZA PARASI

Sarı-Kırmızılı yönetim, Hollandalı yıldıza 2,5 milyon euro maaş, 2 milyon euro imza parası ve 2 yıllık sözleşme teklif etmeye karar verdi. Eğer Suudi Arabistan ve Çin kulüplerinden Ryan Babel'e uçuk bir teklif gelmezse Hollandalı gelecek sezon Galatasaray forması giyebilir.

Anlaşma gerçekleşirse Babel, Türkiye'de üç farklı kulüpte oynamış olacak.

PREMİER LİG'DE 4 GOL ATTI

Daha önce Kasımpaşa ve Beşiktaş formalarını da giyen Hollandalı oyuncu, bu sezon İngiltere Premier Lig'de küme düşen Fulham'da oynadı.

Son olarak Fulham'ın, Everton'ı 2-0 mağlup ettiği maçta 1 gol atan ve 1 asist yapan Babel, son 4 liğ maçında 3 gol atarken, 1 asist yaptı. Toplamda 4 gole ulaştı.

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Galatasaray ryan donk ryan babel

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