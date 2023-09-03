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Ryan Kent neden oynamıyor? Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı

03.09.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de Ryan Kent'in neden oynamadığıyla ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. İsmail Kartal'ın tercihleri arasında yer almayan yıldız oyuncunun neden kadroda yer almadığı ortaya çıktı.

Ryan Kent

Ryan Kent

İNG İngiltere
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Transfer sezonunun başında Rangers'tan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent'in neden forma giymekte zorlandığı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyordu. İsmail Kartal'ın oynatmadığı yıldız oyuncunun kadrodaki durumu ortaya çıktı.

GERÇEK ÖĞRENİLDİ

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İsmail Kartal'ın Ryan Kent'i taktik formasyon nedeniyle oynatmadığı ve kadroya almadığı öğrenildi. Performansından memnun olmadığı ile ilgili ortaya atılan haberlerin doğru olmadığı ve önümüzdeki haftalarda Ryan Kent'in forma giyeceği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı; Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

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