Ryan Kent neden oynamıyor? Fenerbahçe'de gerçek ortaya çıktı

Transfer sezonunun başında Rangers'tan bedelsiz olarak transfer edilen Ryan Kent'in neden forma giymekte zorlandığı sarı-lacivertli taraftarlar tarafından merak ediliyordu. İsmail Kartal'ın oynatmadığı yıldız oyuncunun kadrodaki durumu ortaya çıktı.

GERÇEK ÖĞRENİLDİ

İsmail Kartal'ın Ryan Kent'i taktik formasyon nedeniyle oynatmadığı ve kadroya almadığı öğrenildi. Performansından memnun olmadığı ile ilgili ortaya atılan haberlerin doğru olmadığı ve önümüzdeki haftalarda Ryan Kent'in forma giyeceği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu isimler yer aldı; Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Cengiz Ünder, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Umut Nayir.

