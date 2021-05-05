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Sa Pinto: Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum

05.05.2021 21:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, sezon sonunda kulüpten ayrılacağını açıkladı.

Sa Pinto: Sezon sonunda takımdan ayrılıyorum

Ülkesinden A Bola'ya konuşan konuşan Portekizli teknik adam, kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi'nin sezonun bitmesiyle birlikte görevi bırakacağını açıklamasının ardından böyle bir karar aldığını belirtti.

BAŞKANLIĞI BIRAKACAĞINI AÇIKLADI

Gaziantep FK ile 2 yıllık sözleşmesinin bulunduğunu ekleyen Sa Pinto "Başkanın açıklamasının ardından ben de ayrılma kararı aldım. Sezon sonu takımdan ayrılıyorum. Çünkü beni bu göreve getiren oydu ve birlikte projelerimiz vardı. Son 3 maçta takımımın başında yer alacağım. Gaziantep; tutkulu taraftarlara sahip fantastik bir takım. Onlara yeni sezonda başarılar diliyorum" dedi.


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