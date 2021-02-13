Sa Pinto: Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir

Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Gaziantep FK'da teknik direktör Ricardo Sa Pinto maç sonu sert açıklamalarda bulundu.

"İlk yarıda defansif olarak iyiydik." diyen Sa Pinto, "Kontrataklarımız vardı. İkinci yarıda daha çok topa sahip olduk. Çok fazla gol pozisyonuna girdik." dedi.

Maçın hakemi Zorbay Küçük'ü eleştiren Portekizli teknik adam, "Hakemin penaltıyı niye vermediğini anlamış değilim. Kenan gole giderken Marlon koluyla itti. Penaltı verilebilirdi orada. Oğuz'a yapılan müdahale de penaltı. Bu kararlar adil değil. Trabzonspor hakeme teşekkür edebilir. 3 puanı onlara verdi. Bunu hak etmedik. Trabzonspor büyük takım, iyi oyuncuları var ama bu maçı hak etmedi. Hakem adil değildi." dedi.

