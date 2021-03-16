Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saadet Gürses’in hastalığı nedir?

İlk başta cilt kanserine yakalanan ve 7 yıl kanserle savaşan Saadet Gürses, sağlığına kavuşmuştu. Çiçek Taksi, Düğün Şarkıcısı, Yaprak Dökümü, İki Aile, Yaşanmış Şehir Hikâyeleri, Masum Değiliz, Sessiz Gece, Yanık Koza, Sil Baştan, Canım Annem, Oğlum İçin, Küçük Onur, Tatlı Kaçıklar gibi birçok önemli dizi ve filmde oynayan Saadet Gürses, cilt kanserinin ardından bu kez de troid bezi kanserine yakalanmıştı...

SAADET GÜRSES KİMDİR?

26 Şubat 1961’de doğan, gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Saadet Gürses, 35 senelik sanat hayatı içerisinde 300'e yakın filmde oynadı. Saadet Gürses, şarkıcılık yaptığı dönemlerde bir de albüm çıkardı.

SAADET GÜRSES’İN HASTALIĞI NEDİR?

1997’de cilt kanserine yakalanan Saadet Gürses, 7 yıllık mücadelesinin ardından tekrardan sağlığına kavuştu…

Bugün gazetesinde çalışan Saadet Gürses, cilt kanserinin ardından triod bezi kanserine yakalandı.

Bir zamanlar parasızlıktan Taksim'de mendil sattığını açıklayan Saadet Gürses, tanıyanların kamera şakası zannettiğini açıklamıştı. Gürses, annesini kaybettiğini maddi zorluklardan dolayı cenazesini bile kaldıramadığını ifade etmişti.