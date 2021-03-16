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Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saadet Gürses’in hastalığı nedir?

16.03.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saadet Gürses’in hastalığı nedir?

Yeşilçam'ın unutulmaz isimleri arasında yer alan ünlü sanatçı, şarkıcı, tiyatrocu ve dizi oyuncusu Saadet Gürses, zaman zaman yaptığı açıklamalarla magazin gündeminde tartışma konusu oluyor. Güzelliği dillere destan olan Saadet Gürses, illet hastalığa yakalanmış ve 2 kez kazanmıştı...

İlk başta cilt kanserine yakalanan ve 7 yıl kanserle savaşan Saadet Gürses, sağlığına kavuşmuştu. Çiçek Taksi, Düğün Şarkıcısı, Yaprak Dökümü, İki Aile, Yaşanmış Şehir Hikâyeleri, Masum Değiliz, Sessiz Gece, Yanık Koza, Sil Baştan, Canım Annem, Oğlum İçin, Küçük Onur, Tatlı Kaçıklar gibi birçok önemli dizi ve filmde oynayan Saadet Gürses, cilt kanserinin ardından bu kez de troid bezi kanserine yakalanmıştı...

SAADET GÜRSES KİMDİR?

26 Şubat 1961’de doğan, gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Saadet Gürses, 35 senelik sanat hayatı içerisinde 300'e yakın filmde oynadı. Saadet Gürses, şarkıcılık yaptığı dönemlerde bir de albüm çıkardı.

SAADET GÜRSES’İN HASTALIĞI NEDİR?

1997’de cilt kanserine yakalanan Saadet Gürses, 7 yıllık mücadelesinin ardından tekrardan sağlığına kavuştu…

1Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saadet Gürses’in hastalığı nedir?

Bugün gazetesinde çalışan Saadet Gürses, cilt kanserinin ardından triod bezi kanserine yakalandı.

Bir zamanlar parasızlıktan Taksim'de mendil sattığını açıklayan Saadet Gürses, tanıyanların kamera şakası zannettiğini açıklamıştı. Gürses, annesini kaybettiğini maddi zorluklardan dolayı cenazesini bile kaldıramadığını ifade etmişti.

1Saadet Gürses kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saadet Gürses’in hastalığı nedir?

SAADET GÜRSES'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

Düğün Şarkıcısı - 2008

Yaprak Dökümü - 2006

Yalnız Kalpler - 2006

İki Aile - 2006

Yaşanmış Şehir Hikâyeleri - 2006

Masum Değiliz - 2005

Sessiz Gece - 2005

Yanık Koza - 2005

Sil Baştan - 2004

Canım Annem - 2004

Oğlum İçin - 2003

Küçük Onur - 2000

Tatlı Kaçıklar - 1996

Çiçek Taksi - 1995

Gerçek Kesit - 1993

Mahallenin Muhtarları - 1992

Buzdan Mutluluk - 1989

Sen Ve Ben - 1988

Patroniçe - 1987

Patroniçe 2 - 1987

Fikrimin İnce Gülü - Sarı Mercedes - 1987

Hata - 1984

Bebek - 1979

Dokunmayın Şabanıma - 1979

İyi Aile Çocuğu - 1978

İnek Şaban - 1978

Denizden Gelen Kadın - 1978

Düzen - 1978

El Bebek Gül Bebek - 1978

Sevgili Kardeş - 1978

Liseli Kızlar - 1977

Bizim Kız - 1977

Baraj - 1977

Kolombo Şakir - 1976

Ben Bir Garip Keloğlanım - 1976

Yirmidört Saat - 1976

Tantana Kardeşler - 1976

Sıralardaki Heyecan - 1976

Çirkef - 1975

Derece 37 (2) - 1975

Pembe Panter - 1975

Nereden Çıktı Bu Velet - 1975

Kadınlar - 1975

Aptal Şampiyon - 1975

Üç Kağıtçılar - 1975

Köroğlu- 1968

Yedi Dağın Aslanı - 1966

Aslanların Dönüşü - 1966

Ayşecik Çıtı Pıtı Kız - 1964

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