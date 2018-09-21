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Saadettin Saran Emina Jahoviç ile aşk mı yaşıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.09.2018 11:37 | Son Güncelleme

Saadettin Saran'ı yanağından öpen kadının Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahoviç olduğu ortaya çıktı.

Saadettin Saran Emina Jahoviç ile aşk mı yaşıyor?

İş insanı Saadettin Saran, Emina Jahoviç olduğu iddia edilen ancak yüzü tam belli olmayan bir kadının kendisini yanağından öperken çekilen fotoğrafını Instagram hesabından ''Çok özledim'' yazarak paylaşmıştı.

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Sadettin Saran, fotoğraftaki kadının Emina Jahoviç olduğunu ileri süren yorumlar üzerine fotoğrafın altına ''Kızım'' notunu ekleyip daha sonra da bu paylaşımı silmişti.

O KADIN EMİNA JAHOVİÇ!

Gazeteci Bilal Özcan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla o kadının Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahoviç olduğunu ortaya çıkardı.

Bazı takipçiler Emine Sandal’ın kendi paylaştığı tüm fotoğraflarda, Saran'ın paylaştığı fotoğraftakiyle aynı 'iki ben'i olduğunu tespit ederek sosyal medyada yaydılar.

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Bizim dikkatimizi de, Emina Jahoviç'in bir gün önce sayfasında paylaştığı fotoğraftaki ojesiyle, Saran’ın paylaştığı fotoğraftaki kişinin ojesinin aynı olması çekti.

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Öte yandan, önceki gün Etiler’de görüntülenen Emina Jahovic’in kıyafeti, saçı, gözlüğü tartışılan fotoğraftaki kadın olduğu da bu fotoğrafla ispatlandı.

Bu arada Emina ile Sadettin Saral'ın kızı Lara'nın benzerliği de inanılmaz.


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Saadettin Saran Emina Jahovic a.ş.k paylaşım instagram

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