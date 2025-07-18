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Saatler Osimhen için kuruldu, gece yarısı müjdeli haber! Galatasaray işi bu kez bitirdi... Napoli Başkanı'ndan ilk kez resmi açıklama geldi: İşte imza şartları

Galatasaray'ın kadrosuna katabilmek adına her yolu denediği ve uzun süredir pazarlık halinde olduğu Victor Osimhen için gece yarısı Sarı-Kırmızılı taraftarları sevindiren müjdeli bir haber geldi. Napoli cephesinden konuyla alakalı olarak ilk kez başkan düzeyinde resmi bir açıklama gelirken, Nijeryalı golcünün sözleşmesinde büyük oranda mutabakat sağlandı. İşte detaylar...

Saatler Osimhen için kuruldu, gece yarısı müjdeli haber! Galatasaray işi bu kez bitirdi... Napoli Başkanı'ndan ilk kez resmi açıklama geldi: İşte imza şartları
Berker İşleyen

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı işlere imza atmak isteyen Galatasaray, güçlü bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürürken geçtiğimiz sezon şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Victor Osimhen'i alabilmek için var gücüyle çalışmaya devam ediyor.

İtalyan ekibi ile pazarlıklar adeta arapsaçına dönerken Sarı-Kırmızılı yönetim Napoli Başkanı De Laurentis'in uzlaşmasız tavrına rağmen görüşmelerin bir an önce mutlu sonla noktalanması adına tüm kozlarını oynuyor.

Tüm bunlar yaşanırken Sarı-Kırmızılı taraftarlara müjdeli haber geldi. Galatasaraylu kurmaylar Victor Osimhen konusunda sonunda Napoli ile anlaşma sağladı. Uzun süren pazarlıklar sonucunda Galatasaray ile Napoli el sıkıştı.

OSIMHEN'İN BONSERVİSİNİN ÖDEME PLANI

Saatler Osimhen için kuruldu, gece yarısı müjdeli haber! Galatasaray işi bu kez bitirdi... Napoli Başkanı ndan ilk kez resmi açıklama geldi: İşte imza şartları 1

Buna göre Galatasaray, Osimhen için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euroyu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksit halinde ödeyecek.

2 YIL ŞARTI...

Saatler Osimhen için kuruldu, gece yarısı müjdeli haber! Galatasaray işi bu kez bitirdi... Napoli Başkanı ndan ilk kez resmi açıklama geldi: İşte imza şartları 2

Diğer detaylar noktasında Çizme ekibinin isteği üzerine sözleşmeye madde koyulacak ve Osimhen önümüzdeki 2 yıl herhangi bir İtalyan kulübüne satılmayacak.

NAPOLI SONRAKİ SATIŞTAN PAYDAN VAZGEÇTİ

Saatler Osimhen için kuruldu, gece yarısı müjdeli haber! Galatasaray işi bu kez bitirdi... Napoli Başkanı ndan ilk kez resmi açıklama geldi: İşte imza şartları 3

Öte yandan Osimhen transferinde büyük bir düğüm daha çözülmüş oldu. Alfredo Pedulla'nın haberine göre Napoli, Osimhen'in bir sonraki satışlarından yüzde talep etmeyecek.

DE LAURENTIIS'TEN AÇIKLAMA

Saatler Osimhen için kuruldu, gece yarısı müjdeli haber! Galatasaray işi bu kez bitirdi... Napoli Başkanı ndan ilk kez resmi açıklama geldi: İşte imza şartları 4

İtalya’nın Napoli kentinde düzenlenen Giffoni Film Festivali’ne özel konuk olarak katılan Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis’ten, Galatasaray’ın transfer gündeminde yer alan Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

“Osimhen, onu isteyen ve gerekli sözleşme koşullarını yerine getirme kapasitesine sahip olan kulübe gidecektir. Hayatta objektif olmak gerekir; sadece subjektif değerlendirmelerle hareket edilemez, çünkü anlaşmalar iki taraf arasında yapılır.”

"OSIMHEN BİZİ İSTİYOR"

Saatler Osimhen için kuruldu, gece yarısı müjdeli haber! Galatasaray işi bu kez bitirdi... Napoli Başkanı ndan ilk kez resmi açıklama geldi: İşte imza şartları 5

Öte yandan Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Kalamış'ta düzenlenen şampiyonluk kutlamalarında Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kavukçu, "Bu sürece başladığımızda kimse bize inanmıyordu. Önemli olan Galatasaray'ın böyle bir imkanının olduğunu dünyaya göstermekti. Bunu gösterdik. Hiç kimse Galatasaray ile dalga geçemez, kimse bize farklı şekilde konuşamaz. Biz, 'Gerektiği zaman o masada oluruz.' dedik. Biz o masada varız. Rahat olun. Dünyanın en büyük 5 kulübü içinde Galatasaray mutlaka olacak. Biz bu vizyonla yürüyoruz. Osimhen de bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Üç senede toplam bizim ettiğimiz tekliften 80-90 milyon euro fark var. Ancak o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor. Galatasaraylı olan futbolcularla mücadele etmek başarıları getiriyor. Sosyal medyalara çok bakmayın. Birlikte olursak her şeyi başarabileceğimize inanın. İnşallah hep beraber bunu başaracağız." dedi.

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