Saba Tümer'den göğüs dekolteli paylaşım! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

51 yaşındaki sunucu ve gazeteci Saba Tümer, yıllarca sunumunu üstlendiği programlarla ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Ödüllü sunucu Tümer, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettirmeye başladı.
Saba Tümer kırmızı kıyafetiyle dekolteli paylaşım yaptı.
Tümer'in sevenleri, "Çok güzelsin be kadın", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.
Saba Tümer, yıllar içerisinde birçok programın sunuculuğunu yaptı.
Sunuculuk kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunuyor.
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