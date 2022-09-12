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  4. Saba Tümer'den göğüs dekolteli paylaşım! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

Saba Tümer'den göğüs dekolteli paylaşım! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

12.09.2022 00:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca ekranlarda olan ve kahkahasıyla ayrı bir ün kazanan Saba Tümer, bu yaz tatil keyfiyle magazin gündeminde sık sık yer aldı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Tümer, son pozuyla hayran bıraktı.

Saba Tümer'den göğüs dekolteli paylaşım! "Sana kırmızı çok yakışıyor"

51 yaşındaki sunucu ve gazeteci Saba Tümer, yıllarca sunumunu üstlendiği programlarla ekranların aranan yüzlerinden biri oldu. Ödüllü sunucu Tümer, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla da adından söz ettirmeye başladı.

PAYLAŞIMIYLA HAYRAN BIRAKTI

Saba Tümer kırmızı kıyafetiyle dekolteli paylaşım yaptı.

Saba Tümer paylaşımıyla hayran bıraktı!

Tümer'in sevenleri, "Çok güzelsin be kadın", "Sana kırmızı çok yakışıyor" yorumlarında bulundu.

Saba Tümer paylaşımıyla hayran bıraktı!

Saba Tümer, yıllar içerisinde birçok programın sunuculuğunu yaptı.

Saba Tümer paylaşımıyla hayran bıraktı!

Sunuculuk kariyerinin yanı sıra oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

Saba Tümer paylaşımıyla hayran bıraktı!

Saba Tümer paylaşımıyla hayran bıraktı!

Saba Tümer paylaşımıyla hayran bıraktı!

Saba Tümer paylaşımıyla hayran bıraktı!

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Anahtar Kelimeler:
Sunucu Saba Tümer yaşında
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