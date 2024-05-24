Saba Tümer 'Yalın ayak, başı kabak' diye betimledi! Şevval Sam'dan 'Dişil enerji' itirafı gecikmedi! O anlar çok konuşuldu

Gülbeyaz, Muhteşem Yüzyıl, Kara Kutu, Bodrum Masalı, Yasak Elma ve Yan Oda gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam şimdilerde Gain için çekilen Ru dizisinin kadrosunda yer alıyor.

Güzelliği ve yıllara meydan okuyan fiziği ile adından sıkça söz ettiren ünlü isim şimdi de samimi itiraflarıyla dikkat çekti. Saba Tümer'in YouTube programına konuk olan ünlü isim hayatına dair merak edilenleri açık açık anlattı.

'KOKOŞ KOKOŞ TAVIRLAR...'

Küçükken çok hareketli bir çocuk olduğundan ve kız arkadaşları ile anlaşamadığından bahseden Şevval Sam 'onların kokoş kokoş tavırları beni rahatsız ediyordu. Yıllar sonra nereden bilebilirdim bir moda ikonu olacağımı. Yasak Elma'da yani' dedi.

Saba Tümer de 'Evet ya sen o kadar şeydin ki. Biraz daha böyle… Yalın ayak...' derken sözlerine Şevval Sam dahil oldu ve o cümleyi 'başı kabak' diyerek tamamladı.

Tümer; 'Zaten hep güzel ve seksiydin ama. Yasak Elma'yla beraber bambaşka oldun' dedi.

DİŞİL ENERJİ İTİRAFI

Bu durumun hiç farkında olmadığını söyleyen Şevval Sam 'Beni mahalle mahalle görmeye gelirlermiş. Yıllar sonra anlatıyorlar tekrar tekrar anlattırıyorum. O zaman farkında değilim. Yasak Elma'daki Ender karakteri beni çok iyileştirdi. Bir kere dişil enerji benim keşfetmem gereken bir şeydi.' dedi.