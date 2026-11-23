Sabah, 25 Kasım 2026 saat 20:45'te Bank Respublik Arena'da Barcelona ile karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşma, iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu belirleyecek önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.
Sabah (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 12 gol yedi. (Azerbaycan Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.
Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 36 puanla 1. sırada.
Barcelona, son 3 maçında galibiyet elde etti.
Barcelona, son 3 maçını kazanarak formda bir dönem geçirmekte. Sabah ise kendi liginde son 5 maçında 2 galibiyet alarak mücadele ediyor, fakat Avrupa'daki performansı zayıf.
Sabah kadrosunda Aden McCarthy (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Khayal Aliyev (Sakat - Adale Problemi) ve Veljko Simic (Şüpheli) yer almıyor.
Barcelona kadrosunda Rodri (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Xavi Espart (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Andreas Christensen (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.
Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 15 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 9 asistle Lamine Yamal.
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