Şampiyonlar Ligi Sabah Çarşamba 20:45 Barcelona

Sabah, 25 Kasım 2026 saat 20:45'te Bank Respublik Arena'da Barcelona ile karşı karşıya geliyor.

Bu karşılaşma, iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki durumunu belirleyecek önemli bir mücadele olarak öne çıkıyor.

Lig Durumu Barcelona 1. İspanya La Liga O 13 G 12 B 0 M 1 P 36 51 Attığı Gol 15 Yediği Gol +36 Averaj Gol Durumu (Toplam) Barcelona 51 / 15 İç Saha / Deplasman Performansı B Barcelona Deplasman Oynanan Maç 6 G / B / M 6 / 0 / 0 Gol 24 – 6

Sabah (Şampiyonlar Ligi) son 5 maçta 1 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 gol atıp 12 gol yedi. (Azerbaycan Premier Ligi) son 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken 13 gol atıp 6 gol yedi.

Barcelona (Şampiyonlar Ligi) son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 14 gol atıp 6 gol yedi. (İspanya La Liga) son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken 17 gol atıp 8 gol yedi. Ligde 36 puanla 1. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Sabah tüm kulvarlar Sumgayıt FC 1-5 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G

Sabah 2-2 Shamakhi Azerbaycan Premier Ligi B

Viking 4-1 Sabah Şampiyonlar Ligi M

Turan 3-2 Sabah Azerbaycan Premier Ligi M

Sabah 0-0 Karabağ Azerbaycan Premier Ligi B Barcelona G G G M G tüm kulvarlar Barcelona 3-2 Villarreal İspanya La Liga G

Atletico Madrid 1-2 Barcelona İspanya La Liga G

Barcelona 3-0 Aston Villa Şampiyonlar Ligi G

Barcelona 6-1 Deportivo Alaves İspanya La Liga G

Barcelona 1-2 Real Madrid İspanya La Liga M

Barcelona, son 3 maçında galibiyet elde etti.

Maç öncesi değerlendirme

Barcelona, son 3 maçını kazanarak formda bir dönem geçirmekte. Sabah ise kendi liginde son 5 maçında 2 galibiyet alarak mücadele ediyor, fakat Avrupa'daki performansı zayıf.

Eksik Oyuncular Sabah 3 eksik Aden McCarthy Khayal Aliyev Veljko Simic Barcelona 4 eksik Rodri Roony Bardagji Xavi Espart Andreas Christensen

Sabah kadrosunda Aden McCarthy (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), Khayal Aliyev (Sakat - Adale Problemi) ve Veljko Simic (Şüpheli) yer almıyor.

Barcelona kadrosunda Rodri (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Roony Bardagji (Sakat - Ön Çapraz Bağı Yırtık), Xavi Espart (Sakat - Ayak Bileğinden Sakat) ve Andreas Christensen (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Lamine Yamal Barcelona 10 Gol 9 Asist Raphinha Barcelona 15 Gol 3 Asist Fermin Lopez Barcelona 8 Gol 5 Asist Anthony Gordon Barcelona 2 Gol 4 Asist

Barcelona kadrosunda en çok gol atan oyuncu 15 golle Raphinha, en çok asist yapan oyuncu 9 asistle Lamine Yamal.