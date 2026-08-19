Sabah çocuğunun elini ayağını gören anne şoke oldu! Gerçek çok başka çıktı

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde çocuğun özellikle el ve ayaklarındaki renk değişimi dikkat çekti. Sabah karşılaştığı manzara karşısında korkuya kapılan anne, durumu anlamlandırmaya çalışırken paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Videoyu gören birçok ebeveyn ise anneyi sakinleştirmeye çalışarak söz konusu görüntünün "karotenemi" adı verilen durumdan kaynaklanabileceğini öne sürdü.

"HAVUÇ VE BALKABAĞINI FAZLA TÜKETTİĞİNDE BİZDE DE OLMUŞTU"

Paylaşımın altında kendi çocuklarında benzer renk değişiklikleri gördüğünü belirten aileler deneyimlerini anlattı. Bazı kullanıcılar durumun karoten yüksekliğiyle ilişkili olabileceğini ve annenin telaşlanmaması gerektiğini belirtirken, bir kullanıcı ise kendi kızında da aynı durumun yaşandığını, özellikle çok fazla havuç ve balkabağı tükettiği dönemde cildinde benzer bir renk değişikliği ortaya çıktığını ifade etti.

Yorumların ardından gözler, özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda görülebilen karotenemiye çevrildi.

KAROTENEMİ NEDİR?

Karotenemi; havuç, balkabağı ve tatlı patates gibi beta-karoten açısından zengin besinlerin fazla tüketilmesi sonucunda kandaki karoten seviyesinin yükselmesiyle ortaya çıkabiliyor. Beta-karoten aynı zamanda A vitamininin öncülü olarak biliniyor. Vücutta biriken pigmentler, zaman içerisinde cildin sarı veya turuncuya çalan bir görünüm kazanmasına yol açabiliyor.

Renk değişiminin özellikle avuç içlerinde ve ayak tabanlarında daha belirgin görülebildiği belirtiliyor.

SARILIKLA KARIŞTIRILABİLİYOR

Cildin sarımsı bir renk alması ilk bakışta ailelerde sarılık endişesine yol açabiliyor. Karotenemiyi sarılıktan ayıran önemli noktalardan biri ise göz aklarının renginin değişmemesi.

Karotenemide cilt sarı-turuncu bir görünüme bürünebilirken göz aklarında sararma beklenmiyor. Sarılıkta ise göz aklarında da sararma görülebiliyor.

Karotenemi genel olarak zararsız bir durum olarak değerlendiriliyor ve beta-karoten bakımından yoğun besinlerin tüketiminin düzenlenmesinin ardından cilt renginin zaman içerisinde normale dönmesi bekleniyor.

Bununla birlikte çocukta yeni ve açıklanamayan bir cilt rengi değişikliği fark edildiğinde, özellikle göz aklarında da sararma varsa veya başka belirtiler eşlik ediyorsa, durumun yalnızca beslenmeden kaynaklandığını varsaymak yerine sağlık uzmanına başvurmak önem taşıyor.