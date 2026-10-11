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Sabah - Slavia Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sabah, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag ile karşılaşıyor. Her iki takımın da son form durumu merak ediliyor. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Sabah - Slavia Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Şampiyonlar Ligi
Sabah
Salı 19:45
13.10.2026
Slavia Prag
Stadyum: Bank Respublik Arena

Sabah ile Slavia Prag, 13 Ekim 2026 saat 19:45'te Bank Respublik Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.

Bu önemli karşılaşma, her iki ekip için de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele olacak. Sabah ile Slavia Prag, Avrupa arenasında puan mücadelesi veriyor.

Takımların güncel form bilgileri
Sabah

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Neftçi Bakü 0-0 Sabah Azerbaycan Premier Ligi B
  • 19.09.2026 Sabah 3-1 İmişli FK Azerbaycan Premier Ligi G
  • 14.09.2026 Safa 0-3 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G
  • 10.09.2026 Manchester United 4-0 Sabah Şampiyonlar Ligi M
  • 05.09.2026 Sabah 5-0 Zire FK Azerbaycan Premier Ligi G
Slavia Prag

tüm kulvarlar

  • 09.10.2026 Zlin 0-1 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G
  • 20.09.2026 Slavia Prag 2-1 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G
  • 16.09.2026 FK Varnsdorf 1-5 Slavia Prag Çekya Kupası G
  • 13.09.2026 Teplice 0-2 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G
  • 10.09.2026 Slavia Prag 2-3 Lens Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Sabah son 5 maçında 2 galibiyet elde ederken, Slavia Prag, Çekya 1. Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanarak güçlü bir form grafiği yakaladı. Sabah, Şampiyonlar Ligi'ndeki son periyotta izdüşümde zayıf kalırken, Slavia Prag, ligde elde ettiği 5 galibiyetle dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular

Sabah

1 eksik
Sakat Adale Problemi

Slavia Prag

11 eksik
Stepan Chaloupek Sakat Diz Ardı Kirişinden Sakat
Adonija Ouanda Sakat
Oskar Kubiak Şüpheli
Elias Pitak Şüpheli
Pavel Kacor Sakat Omzundan Sakat
David Moses Şüpheli
Mikulas Konecny Cezalı Kırmızı Kart Cezalısı
David Jurasek Şüpheli
Igoh Ogbu Sakat Aşil Tendonu Sakatlığı
Ondrej Kolar Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı
Ivan Schranz Şüpheli

Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Adonija Ouanda (Sakat), Oskar Kubiak (Şüpheli), Elias Pitak (Şüpheli), Pavel Kacor (Sakat - Omzundan Sakat), David Moses (Şüpheli), Mikulas Konecny (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), David Jurasek (Şüpheli), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ivan Schranz (Şüpheli) yer almıyor.

Sıkça Sorulan Sorular
Sabah - Slavia Prag maçı ne zaman?

13 Ekim 2026

Sabah - Slavia Prag maçı saat kaçta?

19:45

Sabah - Slavia Prag maçı hangi kanalda?

Bilgi bulunmamaktadır.

Sabah - Slavia Prag maçında hangi oyuncular eksik?

Sabah'da Adale Problemi; Slavia Prag'da ise Stepan Chaloupek, Adonija Ouanda, Oskar Kubiak, Elias Pitak, Pavel Kacor, David Moses, Mikulas Konecny, David Jurasek, Igoh Ogbu, Ondrej Kolar, Ivan Schranz eksik.

Sabah ve Slavia Prag'ın ligde kaç puanı var?

Bilgi bulunmamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Slavia Prag
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