Sabah - Slavia Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Şampiyonlar Ligi Sabah Salı 19:45 Slavia Prag

Sabah ile Slavia Prag, 13 Ekim 2026 saat 19:45'te Bank Respublik Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.

Bu önemli karşılaşma, her iki ekip için de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele olacak. Sabah ile Slavia Prag, Avrupa arenasında puan mücadelesi veriyor.

Takımların güncel form bilgileri Sabah tüm kulvarlar Neftçi Bakü 0-0 Sabah Azerbaycan Premier Ligi B

Sabah 3-1 İmişli FK Azerbaycan Premier Ligi G

Safa 0-3 Sabah Azerbaycan Premier Ligi G

Manchester United 4-0 Sabah Şampiyonlar Ligi M

Sabah 5-0 Zire FK Azerbaycan Premier Ligi G Slavia Prag tüm kulvarlar Zlin 0-1 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 2-1 Viktoria Plzen Çekya 1. Ligi G

FK Varnsdorf 1-5 Slavia Prag Çekya Kupası G

Teplice 0-2 Slavia Prag Çekya 1. Ligi G

Slavia Prag 2-3 Lens Şampiyonlar Ligi M

Maç öncesi değerlendirme

Sabah son 5 maçında 2 galibiyet elde ederken, Slavia Prag, Çekya 1. Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanarak güçlü bir form grafiği yakaladı. Sabah, Şampiyonlar Ligi'ndeki son periyotta izdüşümde zayıf kalırken, Slavia Prag, ligde elde ettiği 5 galibiyetle dikkat çekiyor.

Eksik Oyuncular Sabah 1 eksik Slavia Prag 11 eksik Stepan Chaloupek Adonija Ouanda Oskar Kubiak Elias Pitak Pavel Kacor David Moses Mikulas Konecny David Jurasek Igoh Ogbu Ondrej Kolar Ivan Schranz

Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Adonija Ouanda (Sakat), Oskar Kubiak (Şüpheli), Elias Pitak (Şüpheli), Pavel Kacor (Sakat - Omzundan Sakat), David Moses (Şüpheli), Mikulas Konecny (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), David Jurasek (Şüpheli), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ivan Schranz (Şüpheli) yer almıyor.