Sabah - Slavia Prag Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Sabah ile Slavia Prag, 13 Ekim 2026 saat 19:45'te Bank Respublik Arena'da Şampiyonlar Ligi mücadelesine çıkıyor.
Bu önemli karşılaşma, her iki ekip için de Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele olacak. Sabah ile Slavia Prag, Avrupa arenasında puan mücadelesi veriyor.
Sabah son 5 maçında 2 galibiyet elde ederken, Slavia Prag, Çekya 1. Ligi'nde oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanarak güçlü bir form grafiği yakaladı. Sabah, Şampiyonlar Ligi'ndeki son periyotta izdüşümde zayıf kalırken, Slavia Prag, ligde elde ettiği 5 galibiyetle dikkat çekiyor.
Slavia Prag kadrosunda Stepan Chaloupek (Sakat - Diz Ardı Kirişinden Sakat), Adonija Ouanda (Sakat), Oskar Kubiak (Şüpheli), Elias Pitak (Şüpheli), Pavel Kacor (Sakat - Omzundan Sakat), David Moses (Şüpheli), Mikulas Konecny (Cezalı - Kırmızı Kart Cezalısı), David Jurasek (Şüpheli), Igoh Ogbu (Sakat - Aşil Tendonu Sakatlığı), Ondrej Kolar (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) ve Ivan Schranz (Şüpheli) yer almıyor.
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