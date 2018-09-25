Sabaha kadar uyuyamıyor musunuz? İşte uykusuzluk çekenler için kurtarıcı tarifler

Uykusuzluk, günümüz sorunları içinde sosyal hayatımızı olumsuz etkileyen en önemli nedenlerden biri. Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu'ya göre uykusuzluğun çok çeşitli nedenleri var. Bu nedenler arasında bir sağlık sorunu da olabilir, stres ve üzüntü de... Uyku kalitesi bozulduğunda ruh halimizin de bozulacağını söyleyen Buyrukçu, vücudumuzun işleyişinin de bozulacağının altını çiziyor.
Uyku kalitesini etkileyen en önemli hormon melatonindir. Uyumadan 2, 3 saat önce yiyeceğiniz bir yemek kaşığı fıstık ezmesi ve küçük bir muz vücudunuzda melatonin etkisi yaratacaktır. Fıstık ezmesinin yanı sıra zerdeçal da iyi bir kaynaktır. Sütün içerisine ekleyeceğiniz bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı toz zerdeçal melatonin salgılanmasını hızlandırır. Bu karışımı ise uyumadan bir saat önce içmelisiniz.
Bir demlik suyu 8 dakika kadar kaynatın ve ardından dinlendirin. Suya 2 tatlı kaşığı limon otu koyup 5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Yatmadan bir saat önce limon otu çayınızdan bir bardak için. Deliksiz bir uyku için diğer alternatifimiz muz kabuğu çayı. Muz kabuğu çayının içinde rahatlamayı ve kasların gevşemesini sağlayan magnezyum ve potasyum bulunur. Muzun iki ucunu kesin ve 3 eşit parçaya böldükten sonra 250 ml suyun içinde kaynayana kadar bekleyin. Çayınızı süzün ve yatmadan 1 saat önce tüketin. İyi uykular :)
Bol yağda kızarmış gıdalar
Bol yağda kızarmış yiyecekler mide yanmasına ve sindirim sorunlarıne neden olur. Ortaya çıkan mide ağrısı uykuya dalmanızı geciktirir. Bu nedenle akşam yemeklerinizde kızartma türü yemekler tüketmemeniz daha doğru.
Çikolata veya sıcak kakao
Çikolatada bulunun kafein uykunuzun önüne geçebilir hele ki kafeine karşı aşırı hassasiyetiniz varsa bu durumdan çok daha fazla etkilenebilirsiniz. Uyumadan önce çikolata yediyseniz ya da sıcak çikolata içtiyseniz kan şekeriniz yükselecek bu da huzursuzluk ve uyku problemine yol açacaktır.
Kahve içmek
Uyku kalitesini düşüren en önemli şeylerden biri kafeindir ve kahvenin içinde bol miktarda kafein bulunur. Uyumadan önce içeceğiniz kahve, uykunuzu olumsuz yönde etkileyecektir.
Kırmızı et
Vücudumuzun eti sindirmesi diğer yiyeceklere oranla biraz daha uzun sürer. Yatmadan önce aşırı kırmızı et tüketimi bu noktada sizi rahatsız edebilir çünkü gece boyunca mideniz sindirim yapmak için efor sarfedecektir. Sonuç olarak uykuya dalma noktasında zorluk çekeceksinz.
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