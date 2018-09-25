Sabaha kadar uyuyamıyor musunuz? İşte uykusuzluk çekenler için kurtarıcı tarifler

Uykusuzluk, günümüz sorunları içinde sosyal hayatımızı olumsuz etkileyen en önemli nedenlerden biri. Fitoterapist Dr. Buğra Buyrukçu'ya göre uykusuzluğun çok çeşitli nedenleri var. Bu nedenler arasında bir sağlık sorunu da olabilir, stres ve üzüntü de... Uyku kalitesi bozulduğunda ruh halimizin de bozulacağını söyleyen Buyrukçu, vücudumuzun işleyişinin de bozulacağının altını çiziyor.

Fıstık ezmesi, muz ver zerdaçal

Uyku kalitesini etkileyen en önemli hormon melatonindir. Uyumadan 2, 3 saat önce yiyeceğiniz bir yemek kaşığı fıstık ezmesi ve küçük bir muz vücudunuzda melatonin etkisi yaratacaktır. Fıstık ezmesinin yanı sıra zerdeçal da iyi bir kaynaktır. Sütün içerisine ekleyeceğiniz bir çay kaşığı bal ve yarım çay kaşığı toz zerdeçal melatonin salgılanmasını hızlandırır. Bu karışımı ise uyumadan bir saat önce içmelisiniz.

Limon otu çayı

Bir demlik suyu 8 dakika kadar kaynatın ve ardından dinlendirin. Suya 2 tatlı kaşığı limon otu koyup 5 dakika boyunca demlenmesini bekleyin. Yatmadan bir saat önce limon otu çayınızdan bir bardak için. Deliksiz bir uyku için diğer alternatifimiz muz kabuğu çayı. Muz kabuğu çayının içinde rahatlamayı ve kasların gevşemesini sağlayan magnezyum ve potasyum bulunur. Muzun iki ucunu kesin ve 3 eşit parçaya böldükten sonra 250 ml suyun içinde kaynayana kadar bekleyin. Çayınızı süzün ve yatmadan 1 saat önce tüketin. İyi uykular :)