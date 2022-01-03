Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Seda Sayan'dan kötü haber geldi

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümü yayınlanmayınca gözler Seda Sayan'a çevrildi. Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok araştırılırken ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.

Program sayfasından yapılan son dakika açıklamasında "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" denildi.

Seda Sayan'ın ise sahne aldığı mekanda koronavirüse yakalandığı iddia edildi.



