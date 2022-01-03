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  4. Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Seda Sayan'dan kötü haber geldi

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Seda Sayan'dan kötü haber geldi

03.01.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta içi her gün ekrana gelen Sabahın Sultanı Seda Sayan programı yayınlanmadı. Seda Sayan'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Sabahın Sultanı programı sağlık sorunları sebebiyle ara verdi.

Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok? Seda Sayan'dan kötü haber geldi

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni bölümü yayınlanmayınca gözler Seda Sayan'a çevrildi. Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok araştırılırken ünlü şarkıcıdan kötü haber geldi.

Program sayfasından yapılan son dakika açıklamasında "Değerli izleyicilerimiz, hafta içi her gün yayınlanan programımız Sabahın Sultanı Seda Sayan’a kısa bir sağlık arası veriyoruz! Canlı yayınımız çok kısa bir süre sonra kaldığı yerden devam edecek…" denildi.

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Seda Sayan'ın ise sahne aldığı mekanda koronavirüse yakalandığı iddia edildi.


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Seda Sayan
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