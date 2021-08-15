Sabahın Sultanı Seda Sayan programının yayın günü ertelendi

Star’da hafta içi her sabah canlı yayınlanacak Sabahın Sultanı Seda Sayan programının 16 Ağustos Pazartesi 09.45’te ilk bölümüyle seyirciyle buluşması planlanıyordu. Karadeniz'de yaşanan sel felaketi sonrasında Seda Sayan'ın programının yayın tarihi de ertelendi.

Seda Sayan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda aldıkları kararı hayranlarına duyurdu.

Yapılan açıklamada "Karadeniz Bölgesi'nde yaşanan sel felaketinden derin üzüntü duyuyoruz. Pazartesi 09.45'te yayınlamayı planladığımız 'Sabahın Sultanı Seda Sayan' programımızın ilk bölümünü ileri bir tarihe ertelediğimizi duyurmak isteriz.

Sel felaketinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.





