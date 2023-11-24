MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Sabahları sinirli uyanıyormuş... Demet Özdemir itiraf etti: Maddi olarak...

Sabahları sinirli uyanıyormuş... Demet Özdemir itiraf etti: Maddi olarak...

24.11.2023 10:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Demet Özdemir, Oğuzhan Uğur'un programına konuk oldu. Yunanistan'dan ev aldığını onaylayan oyuncu ayrıca kendisiyle ilgili ilginç bir itirafta da bulundu.

Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini mayıs ayında sonlandıran Demet Özdemir özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Yunanistan'da ev alan oyuncu yoğun tempoda çalıştığını söylerken kendisiyle ilgili ilginç bir bilgi de verdi.

Özdemir uyandıktan sonra 2 saat kimseye konuşmadığına ve sinirli olduğuna dair iddialara yanıt vererek şunları söyledi:

Ekran Alıntısı

"Eskiden öyleydim artık değilim gergin uyanıyordum hayatım biraz daha yoluna gidince özellikle maddi olarak biraz rahatladım. Gelecek kaygısıyla büyüdüm insan kafaya takabiliyor."

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü fenomene köpeği saldırdı! "Ömür boyu yüzümde kalacaklar"Ünlü fenomene köpeği saldırdı! "Ömür boyu yüzümde kalacaklar"
Dolandırılan Arda Turan "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" demişti! Aslıhan Turan'dan ilk yorumDolandırılan Arda Turan "Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil" demişti! Aslıhan Turan'dan ilk yorum
Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay olduEsra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu
Anahtar Kelimeler:
Demet Özdemir Oyuncu Oğuzhan Koç söyledi
En Çok Okunan Haberler
Lapa lapa kar geliyor!

Lapa lapa kar geliyor!

Tarihi zirvesine ulaştı! Faiz kararı sonrası altın, euro ve dolarda son durum

Tarihi zirvesine ulaştı! Faiz kararı sonrası altın, euro ve dolarda son durum

'Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmen' iddiası! MSB harekete geçti

'Atatürk fotoğrafını takmayı reddeden teğmen' iddiası! MSB harekete geçti

Bursa Uludağ Basketbol takımı için skandal iddia!

Bursa Uludağ Basketbol takımı için skandal iddia!

Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Esra Erol'daki Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

İkramiye düğümü çözülecek! Erdoğan talimatı verdi

İkramiye düğümü çözülecek! Erdoğan talimatı verdi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Yine duygulandırdı! "Ağlamaktan helak oldum"

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Flört gurusu anlattı! "Rızasız prezervatifi çıkartmak suç"

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.