Sabahları sinirli uyanıyormuş... Demet Özdemir itiraf etti: Maddi olarak...

Oğuzhan Koç ile sekiz aylık evliliğini mayıs ayında sonlandıran Demet Özdemir özel hayatıyla sık sık adından söz ettiriyor. Yunanistan'da ev alan oyuncu yoğun tempoda çalıştığını söylerken kendisiyle ilgili ilginç bir bilgi de verdi.

Özdemir uyandıktan sonra 2 saat kimseye konuşmadığına ve sinirli olduğuna dair iddialara yanıt vererek şunları söyledi:

"Eskiden öyleydim artık değilim gergin uyanıyordum hayatım biraz daha yoluna gidince özellikle maddi olarak biraz rahatladım. Gelecek kaygısıyla büyüdüm insan kafaya takabiliyor."





