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Sabahların Olmasın konusu nedir, oyuncuları kimler? Sabahların Olmasın filmi ne zaman ve nerede çekildi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 22:42 | Son Güncelleme

Sabahlar Olmasın isimli komedi tarzındaki Türk filmi, Fox TV'de bu akşam yayınlanıyor. TV'de ilk defa yayınlanan Sabahlar Olmasın filminde zenginleri kandırarak para Muhsin ve Mustafa'nın başlarına gelen birbirinden komik olayları konu alınıyor. Televizyon filmi olarak çekilen Sabahlar Olmasın ilk kez seyirci karşısına çıkacak. Peki Sabahlar Olmasın filmi konusu ne? Sabahlar Olmasın oyuncuları kimler?

Sabahların Olmasın konusu nedir, oyuncuları kimler? Sabahların Olmasın filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Yönetmenliğini Hasan Doğan’ın üstlendiği, başrollerini Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Sadık Gürbüz ve Metin Keçeci’nin paylaştığı “Sabahlar Olmasın” filmi, 22 Nisan Çarşamba saat 22.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak. Sabahlar Olmasın filmi 2018 yılında İstanbul'da çekildi.

Sabahlar Olmasın (4)

SABAHLAR OLMASIN FİLMİ KONUSU

Zenginlerin köpeklerini kaçırıp, kayıp ilanı verildiğinde kendileri bulmuş gibi geri götürüp ödül parası almak dışında bir işi olmayan Muhsin, Aysel ile 5 yıldır nişanlıdır. Hep sabreden Aysel, Muhsin’in nişan yıl dönümlerini unutmasıyla küplere biner ve nişanı bozar. Muhsin nasıl barışacaklarını düşünürken Aysel’in kardeşi Mustafa’nın askere gideceğini öğrenir. Mustafa’ya güzel bir asker gecesi düzenlerse Aysel’in gönlünü tekrar kazanacağını düşünen Muhsin, en yakın arkadaşı Süleyman ile bir plan yapar.
Sabahlar Olmasın (5)

Mustafa’yla önce lüks bir restoranda yemek yiyecekler, sonra popüler bir gece kulübünde eğlenecekler son olarak da lüks bir otelin kral dairesinde kalacaklardır. Tüm bunları hiç para harcamadan, gidecekleri mekanlarda çalışan, arkadaşlarının yardımıyla halledeceklerdir. Ancak evdeki hesap çarşıya uymaz. Gece, ne Mustafa’nın ne de Muhsin’in hayal ettiği gibi olmaz. Her gittikleri mekanda karşılarına çıkan Kerim ile devamlı sorun yaşarlar ve her mekandan Mustafa biraz daha hırpalanarak çıkar. Muhsin’in hesaba katmadığı asıl sorun ise otoparktan aldıkları arabanın sahiplerinin peşlerinde olduğudur. Aysel ile barışmak için yaptığı plan Muhsin ve Mustafa’nın başına büyük bir bela açmıştır.

Sabahlar Olmasın (1)

SABAHLAR OLMASIN OYUNCULARI KİMLER?

Nişanlısının gönlünü yeniden kazanmak için hileye başvuran Muhsin, başına olmadık dertler açacaktır. Sabahlar Olmasın filmi oyuncu kadrosunda Toygan Avanoğlu, Cihan Şimşek, Sadık Gürbüz ve Metin Keçeci yer alıyor.

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