Sabancı Üniversitesi taban puanları 2022: ÖSYM Sabancı Üniversitesi taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları

Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması, 2022 YKS sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte merak ediliyor. Tercih işlemlerinin 2 yıllık ve 4 yıllık taban puanları ve başarı sıralamasına göre yapacak olan adaylar, son 4 yılın taban puan ve başarı sıralamasına göz atıyor. Peki, Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması açıklandı mı?

SABANCI ÜNİVERSİTESİ 2 YILLIK VE 4 YILLIK TABAN PUANLARI

Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralaması, YKS tercih dönemi öncesinde araştırılmaya başladı. İstedikleri bölümleri üniversite taban puanlarına göre tercih edecek olan öğrenciler, Türkiye'nin en iyi üniversiteleri arasında yer alan Sabancı Üniversitesi'ne göz atıyor. Sabancı Üniversitesi taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

2022 ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?

18 Temmuz Pazartesi günü açıklanan YKS sonuçlarının ardından üniversite taban puanlarının önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Taban puanları ile ilgili açıklama ÖSYM Başkanı Aygün tarafından yapıldı.

Aygün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız."

