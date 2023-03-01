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  4. Sabretti ve başardı! Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, dünya devi ile ön sözleşme imzaladı

Sabretti ve başardı! Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, dünya devi ile ön sözleşme imzaladı

01.03.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü adı LaLiga ekiplerinden Atletico Madrid ile anlaşma sağladı. Leicester City'de misyonunu tamamladığı için ayrılmayı kafasına koyan milli oyuncunun transferi kesinleşti. Liverpool'un kendisine yaptığı teklifi reddeden Çağlar'ın Atletico ile ön sözleşme imzaladığı ifade edildi.

Sabretti ve başardı! Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, dünya devi ile ön sözleşme imzaladı
Çağlar Söyüncü

Çağlar Söyüncü

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Leicester City
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Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girmişti. Bu sezon Leicester City ile 2'si lig, 2'si de kupa olmak üzere sadece 4 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecekti. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Çağlar, İspanyol devi ile her konuda anlaşma sağladı.

LIVERPOOL'U REDDETTİ

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar Söyüncü, Liverpool'un kendisine yaptığı sözleşme teklifini reddetti. İlk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Çağlar Söyüncü'nün bu kararı Liverpool cephesi tarafından anlayışla karşılandı.

BİLEREK OYNATMADILAR

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Leicester City cephesi, Çağlar Söyüncü'nün sözleşme teklifini reddetmesinden dolayı bu sezon kendine şans vermedi. Kulübeye hapsolan milli oyuncu başka takımlarla görüşmelere başlamıştı.

ATLETICO MADRID İLE ÖN ANLAŞMA

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İspanyol basının yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü ile ön anlaşma imzaladı. Önümüzdeki sezon İspanyol devinin formasını terletecek Çağlar'ın maaş detayları henüz açıklanmadı.

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