Sabretti ve başardı! Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, dünya devi ile ön sözleşme imzaladı

Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'in transfer listesine girmişti. Bu sezon Leicester City ile 2'si lig, 2'si de kupa olmak üzere sadece 4 maçta görev yapan 26 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecekti. Takımdan ayrılmayı kafasına koyan Çağlar, İspanyol devi ile her konuda anlaşma sağladı.

LIVERPOOL'U REDDETTİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Çağlar Söyüncü, Liverpool'un kendisine yaptığı sözleşme teklifini reddetti. İlk 11'de oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Çağlar Söyüncü'nün bu kararı Liverpool cephesi tarafından anlayışla karşılandı.

BİLEREK OYNATMADILAR

Leicester City cephesi, Çağlar Söyüncü'nün sözleşme teklifini reddetmesinden dolayı bu sezon kendine şans vermedi. Kulübeye hapsolan milli oyuncu başka takımlarla görüşmelere başlamıştı.

ATLETICO MADRID İLE ÖN ANLAŞMA

İspanyol basının yer alan haberlere göre Atletico Madrid, Çağlar Söyüncü ile ön anlaşma imzaladı. Önümüzdeki sezon İspanyol devinin formasını terletecek Çağlar'ın maaş detayları henüz açıklanmadı.

