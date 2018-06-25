Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'la para konuşmam, imzayı atarım!

UEFA, Şampiyonlar Ligi için bildirilecek 21 kişilik kadroda en az 4 yerli (Türkiye'de doğup, burada yetişmiş) ve 1 tane alt yapıdan çıkmış oyuncu bulundurma şartı getirdi.

Kadrosundakı yerli oyuncuların birçoğu gurbetçi olan sarı-kırmızılı takımda, kontenjanı doldurmak için Sabri Sarıoğlu'nun yuvaya geri dönmesi gündeme geldi.

Konuyla ilgili konuşan 34 yaşındaki Sabri Sarıoğlu, "Şu anda bana gelen bir teklif yok. Ancak gelirse para pul dahi konuşmam. Yetiştiğim kulüpte futbol hayatımı noktalamayı seve seve isterim" dedi. Göztepe ile sözleşmesi biten Sabri'nin bonservisi de elinde.

TARAFTAR NE TEPKİ VERİR!

Fatih Terim daha önce Sabri için 'Ben olsam göndermezdim' demişti. Yönetimin Reyiz'deki tek endişesi taraftar tepkisi. Ancak transferin gerçekleşmesi halinde Terim'in 'arayı' bulacağı düşünülüyor.

