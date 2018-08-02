Sabri Sarıoğlu'na Katar ve Çin'den teklif!

Göztepe'den ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Galatasaray'ın eski kaptanına teklif üzerine teklif geliyor.
Uzun yıllar Galatasaray'da kaptanlık yapan ve sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Göztepe ile bir sezon geçiren Sabri Sarıoğlu'na Katar ve Çin Ligi ekipleri yoğun ilgi gösteriyor.
Sabri Sarıoğlu, yurt dışından gelen cazip teklifleri reddederken, ailesinin isteği üzerine futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor. Bazı Anadolu kulüpleri Sabri'yi istiyor ama tecrübeli oyuncu henüz bu tekliflere net bir cevap vermedi. (Habertürk)
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