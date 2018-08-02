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Sabri Sarıoğlu'na Katar ve Çin'den teklif!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 02.08.2018 16:28 | Son Güncelleme

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1 sezon Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu'na, Katar ve Çin Ligi ekipleri yoğun ilgi gösteriyor. Sabri Sarıoğlu ise ailesinin isteği üzerine futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor

Sabri Sarıoğlu'na Katar ve Çin'den teklif!

Göztepe'den ayrıldıktan sonra henüz bir kulüple anlaşmayan Galatasaray'ın eski kaptanına teklif üzerine teklif geliyor.

Uzun yıllar Galatasaray'da kaptanlık yapan ve sarı kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Göztepe ile bir sezon geçiren Sabri Sarıoğlu'na Katar ve Çin Ligi ekipleri yoğun ilgi gösteriyor.

Sabri Sarıoğlu, yurt dışından gelen cazip teklifleri reddederken, ailesinin isteği üzerine futbol hayatına Türkiye'de devam etmek istiyor. Bazı Anadolu kulüpleri Sabri'yi istiyor ama tecrübeli oyuncu henüz bu tekliflere net bir cevap vermedi. (Habertürk)

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Anahtar Kelimeler:
sabri sarıoğlu Göztepe Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
fenev alsın onların eksiği var 8 taş da olabilir gökhanı yedeğe çeker?????? ZZXH?X?[?,^??[X??H[?^?Z?\? ?H?H
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