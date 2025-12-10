Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonrası Galatasaray iddiası!

Devler Ligi arenasında temsilcimiz Galatasaray, kritik Monaco virajını dönemedi. Fransa'dan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılı ekipte moraller bozulurken, karşılaşma sonrası Galatasaray'ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu'ndan çok konuşulacak açıklamalar geldi. Maçı ve oluşan puan tablosunu değerlendiren efsane sağ bek, durumu "üzücü" olarak nitelendirdi.

"24 ŞANSI SIKINTIYA GİRDİ AMA..."

Sabri Sarıoğlu, alınan bu yenilginin matematiksel olarak işleri zorlaştırdığına vurgu yaptı. Yeni formatta ilk 24 takım arasına kalmanın önemine değinen Sarıoğlu, "Üzücü bir sonuç. Galatasaray 9 puanda kaldı. Bu mağlubiyetle birlikte ilk 24 şansı da sıkıntıya girdi" ifadelerini kullanarak tehlike çanlarının çaldığını belirtti.

EFSANE İSİMDEN TAKIMA TAM DESTEK: GÜVENİYORUM

Yaptığı karamsar analize rağmen eski takımına olan inancını yineleyen Sabri Sarıoğlu, taraftarın yüreğine su serpti. Galatasaray'ın zor anlarda reaksiyon gösterebilen bir takım olduğunu ima eden Sarıoğlu, "Ben her şeye rağmen Galatasaray'a güveniyorum. Bence takımımız ilk 24'e kalır ve yoluna devam eder" diyerek camiaya moral aşıladı.