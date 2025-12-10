Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Monaco deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Sahadaki futbol ve alınan skor sarı-kırmızılı camiada moralleri altüst ederken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte asıl kıyamet sosyal medyada koptu. Ünlü komedyen ve sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna karşı açtı ağzını yumdu gözünü.

"YANINDA KUZU, DIŞARIDA ASLAN DİYEREK AYAR VERİYOR!"

Karşılaşmanın hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, mağlubiyetin faturasını doğrudan yönetime kesti. Galatasaray'ın haklarının korunamadığını savunan ünlü isim, TFF Başkanı ile yaşanan diyaloglara ve ligdeki hakem kararlarına sessiz kalınmasına isyan etti.

Gökbakar paylaşımında, "Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde takımı doğruyorlar, ortada yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere 'Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu' diyerek ayar veriyor, sesiniz çıkmıyor!" ifadeleriyle yönetimin pasif kaldığını vurguladı.

"PASİF BAŞKAN, SİMİTÇİ YÖNETİCİ! KADRO MÜHENDİSLİĞİ İFLAS ETTİ"

Şahan Gökbakar'ın hedefinde sadece saha dışı olaylar değil, kadro planlamasındaki hatalar da vardı. Yedek kulübesinin zayıf olmasına ve boş bırakılan yabancı kontenjanlarına dikkat çeken Gökbakar, Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler için çok ağır benzetmelerde bulundu.

Ünlü komedyen sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde oyunu değiştirecek tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı hala boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz... Bütün bu kötü gidişin tek sebebi sizin yönetiminiz!"