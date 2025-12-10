SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler!

Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Monaco mağlubiyeti Galatasaray camiasını karıştırdı! 1-0'lık yenilgi sonrası ünlü komedyen Şahan Gökbakar sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından Başkan Dursun Özbek ve yönetimi hedef alan Gökbakar, zehir zemberek ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılı taraftarların duygularına tercüman olan o sert tepki ve Gökbakar'ın gündem yaratan paylaşımı...

Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler!
Emre Şen

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 6. hafta mücadelesinde Monaco deplasmanından 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Sahadaki futbol ve alınan skor sarı-kırmızılı camiada moralleri altüst ederken, maçın bitiş düdüğüyle birlikte asıl kıyamet sosyal medyada koptu. Ünlü komedyen ve sıkı bir Galatasaray taraftarı olan Şahan Gökbakar, Başkan Dursun Özbek ve yönetim kuruluna karşı açtı ağzını yumdu gözünü.

"YANINDA KUZU, DIŞARIDA ASLAN DİYEREK AYAR VERİYOR!"

Şahan Gökbakar dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler! 1

Karşılaşmanın hemen ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Gökbakar, mağlubiyetin faturasını doğrudan yönetime kesti. Galatasaray'ın haklarının korunamadığını savunan ünlü isim, TFF Başkanı ile yaşanan diyaloglara ve ligdeki hakem kararlarına sessiz kalınmasına isyan etti.

Gökbakar paylaşımında, "Bu sonucun mimarı sizlersiniz. Bu takımın hakkını hukukunu koruyamıyorsunuz! Ligde takımı doğruyorlar, ortada yoksunuz! Avrupa maçının olduğu gün TFF Başkanı sizlere 'Yanımda kuzu, dışarıda aslan yavrusu' diyerek ayar veriyor, sesiniz çıkmıyor!" ifadeleriyle yönetimin pasif kaldığını vurguladı.

"PASİF BAŞKAN, SİMİTÇİ YÖNETİCİ! KADRO MÜHENDİSLİĞİ İFLAS ETTİ"

Şahan Gökbakar dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler! 2

Şahan Gökbakar'ın hedefinde sadece saha dışı olaylar değil, kadro planlamasındaki hatalar da vardı. Yedek kulübesinin zayıf olmasına ve boş bırakılan yabancı kontenjanlarına dikkat çeken Gökbakar, Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler için çok ağır benzetmelerde bulundu.

Ünlü komedyen sözlerini şöyle sürdürdü: "Hiçbir tepki veremiyorsunuz. Bu takımın kadrosunu planlayamıyorsunuz! Takımın yedek kulübesinde oyunu değiştirecek tecrübeli oyuncu yok, iki yabancı kontenjanı hala boş! Siz; Pasif başkanımız, simitçi yöneticimiz... Bütün bu kötü gidişin tek sebebi sizin yönetiminiz!"

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan Osimhen'e taş: "75 milyon Euro'ya transfer ettik"Okan Buruk'tan Osimhen'e taş: "75 milyon Euro'ya transfer ettik"
Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak 4-0 iddiası!Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak 4-0 iddiası!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.