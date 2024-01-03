Sabri Sarıoğlu'nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu kaptan pilotluğa terfi etti! "Yokluğumda evdeki yerimi..."

2010 yılında futbolcu Sabri Sarıoğlu evlenen pilot Yağmur Sarıoğlu kariyeriyle de dikkat çekiyor.

Galatasaray’ın eski kaptanı Sabri Sarıoğlu ile uzun yıllardır mutlu bir evlilik sürdüren Yağmur Sarıoğlu, kaptan pilot oldu.

4 bin saat yardımcı pilot olarak uçuşunu tamamlayan Sarıoğlu, bu başarısını sosyal medya hesabından duyurdu. 35 yaşındaki Sarıoğlu, aylarca süren eğitimler ve sınavlar sonrası yeni apoletini taktı.

Sarıoğlu sosyal medya paylaşımında "Kaptan pilotluğa terfi! İlerlediğim bu meşakkatli yolda başta öz disiplinimden ötürü kendime, yokluğumda evdeki yerimi dolduran aileme, beni bu rütbeye layık gören hocalarıma, yön gösterici tüm değerli kaptanlarıma, yardımsever mesai arkadaşlarıma ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.







