Dondurucu soğuklarda bile sıcacık hissetmenizi sağlayacak, suya ve rüzgara dayanıklı mont modelleri

Giderek soğumaya başlayan havalarda koruyucu bir monta sahip olmak bu kış günlerinde rahat etmenin en sıcak yolu. Doğru mont seçimiyle sadece sıcak kalmaz, aynı zamanda tarzınızı da konuşturabilirsiniz. Böylelikle hem şehir yaşamına hem de doğadaki koşullara rahatça uyum sağlayabilen montlarla kışa hazırlıklı bir şekilde adım atabilirsiniz! İşte soğuk günlerin keyfini sorunsuzca çıkarabileceğiniz kışın vazgeçilmezi olan 10 su ve rüzgar geçirmez mont modeli:

1. Soğuk ve yağmurlu günlerde sizi koruyacak mükemmel bir seçim: River Club Erkek Kürklü Çıkarılabilir Kapüşonlu Su ve Rüzgar Geçirmez Kışlık Mont

Dolabında kilit parçalara yer vermeyi tercih edenlerin gözdesi olan River Club'un kürklü çıkarılabilir kapüşonlu kışlık montu, çıkarılabilir kapüşonuyla hava koşullarına göre özelleştirilebilirlik sağlarken, su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu günlerde dahi kuru kalmanızı garantiliyor. Ekstra fermuarlı cebi, çıkarılabilir, lastik ve cırt cırt detaylı kürklü kapüşonu ile rüzgar geçirmez tasarımı sayesinde hem şehirde hem de doğada kullanım için ideal olan bu mont, ergonomik oluşuyla da gün boyu rahat bir kullanım sunuyor. Fonksiyonelliğiyle ön plana çıkan River Club mont, kışın vazgeçilmez parçanız olmaya aday!

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok rahat, çok kullanışlı bir ürün. Türk markalarını Avrupa standartlarında görmek gurur verici bir olay. Başarılarınızın devamı dilerim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

2. Kürklü kapüşon farkıyla öne çıkan: DeFacto Regular Fit Suni Kürklü Mont

DeFacto Regular Fit Suni Kürklü Mont şıklığı ve sıcaklığı bir araya getiren tam bir fiyat performans montu! Siyah renk tasarıma sahip mont iki yandaki cepleri, çeneye kadar uzanan fermuarı ve uzunluğuyla soğuk hava koşullarına ve rüzgara karşı iyi bir koruma sunuyor. Bunun yanında montun iç ve kapüşon kısmında yer alan kürk detayı da montu her giydiğinizde daima sıcak bir battaniyeye sarılmışçasına hissetmenizi sağlayacak.

3. Kalitenin vazgeçilmez adresi: The North Face Erkek Mcmurdo Kaz tüyü Parka

Dış mekan aktiviteleri sevenler için ideal olan The North Face Erkek Mcmurdo kaz tüyü mont, soğuk hava şartlarına karşı üst düzey koruma sağlamasının yanında çıkarılabilen kapüşonu, içinde ve dışında yer alan ekstra cepleri ve su geçirmez özelliğiyle öne çıkıyor. The North Face markasının en popüler modellerinden biri olan Mcmurdo gardırobunuz için adeta bir yatırım!

Kullanıcılar ne diyor?

"Beklentilerimi karşılıyor. Oldukça sıcak tutan bir parka, üşümeyenler dikkat etsin. Normal boyut, iyi yatırım."

"Ceket bir canavar, kesinlikle tavsiye ederim."

4. Kışın şıklığından ödün vermek istemeyenler için: JJXX Jxnora Lightweight Long Jacket Otw Sn Dış Giyim Kadın Mont

JJXX Jxnora Long Lightweight Jacket, şık tasarımıyla olduğu kadar makinede yıkamaya uygun olması ve her kombine uyum sağlayabilen bej ile siyah renkleriyle de dikkat çeken bir kadın montu. Uzun boylu tasarımı, lastikli bilek detayları ve kapüşonuyla JJXX Jxnora Long Lightweight Jacket, kışın soğuk ve yağışlı günlerde konforlu bir şekilde günlük yaşamınızı sürdürmeye yardımcı olur.

5. Konforu tartışmasız 1-0 önde: PUMA PackLITE Down Jacket Unisex Yetişkin Şişme Mont

Puma'nın PackLITE Unisex Yetişkin Mont modeli, warmCELL vve windCELL teknolojisi sayesinde hem ısıyı vücuda hapsederek rüzgarlı havalarda dahi vücut ısısını korunmasını sağlar hem de nefes alabilir bir yapıya sahip olduğundan sıcaklık konusunda üst düzey bir performans sunar. Hafif ve kompakt tasarımı üstünüzde mont yokmuş gibi hissettirirken su geçirmez özelliğiyle de kışın kilit parçaları arasında yerini alıyor. Kapüşonlu tasarıma ve siyah ile haki yeşildeki iki farklı renk seçeneğine sahip olan Puma PackLITE gerçekten de zamansız bir mont!

6. Rüzgara karşı tam koruma: Adidas W Varilite Ho J Kadın Outdoor Montu

Adidas W Varilite Ho J Kadın Outdoor Montu, sportif ve şık tasarımı ile dikkat çeken montlar arasında. Hafif ve dayanıklı yapısının yanında su geçirmez özelliği ile kışın spor yaparken veya şehirde gezinirken de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir mont. Çeneye kadar çekilebilen fermuarı, dar kesimli tasarımı ve mor, siyah ve lacivert olmak üzere 3 farklı renk seçeneğiyle Adidas'ın W Varilite Ho J modeli dört mevsim de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir mont!

Kullanıcılar ne diyor?

"Kullanışlı ve hafif, çokta sıcak tutuyor."

"Ceket çok hafif ve rahat. Normalde XS giyiyorum ama altına kalın bir kazak giymek istiyorsanız S beden daha iyi bir seçim olacaktır. Çok memnun oldum! Ceket çok parlamıyor. Günlük yaşam için daha uygun olduğunu düşünüyorum! Çok kalın astarlı olmadığından hantal değil. Ancak bu ceketin mevsim geçişlerine uygun olduğunu düşünüyorum."

7. Hafifliğe ve sıcaklığa övgü: Salomon Outline Primaloft Hdy M Erkek Mont

Hafif yapısı ve Primaloft teknolojisine sahip Salomon Outline Primaloft erkek mont, tarzında canlı renklere yer vermeyi seven erkeklerin vazgeçilmez parçalarından biri. Su geçirmez özelliğinin yanında son derece sıcak tutan ve ultra nefes alabilen tasarımıyla dikkat çeken mont serin havalarda olmazsa olmaz parçalarınızdan olacak!

8. Farklı model arayışında olanlara: s.Oliver Kadın Outdoor Mont

s.Oliver'in kadın outdoor montu, hem şık tasarımıyla hem de su geçirmez özelliğiyle öne çıkan kadın montlarından birisi. Siyah, yeşil ve gri renk alternatiflerine sahip olan s.Oliver Kadın Outdoor Mont saklanabilir kapüşonlu yakası, iç ve fermuarlı cepleri ve iki farklı kumaştan oluşan tasarımı ile klasik mont modellerine farklı bir dokunuş getiriyor.

9. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir araya getiren Jack Wolfskin Bergland Ins Hoody M Erkek Mont

Siyah ve gece mavisi olmak üzere iki farklı renkte modeli bulunan ve su geçirmez özelliği ile dikkat çeken Jack Wolfskin'in Bergland modeli, şık tasarımıyla şehirde yaşayanlar için ideal bir mont! Rüzgarlı hava koşullarında da konforu yakalamanızı sağlayan mont fermuarlı cepleri ve lastik detayıyla da iyi bir koruma sunuyor.

10. Su geçirmez teknolojisiyle Regatta Calderdale Kadın Kışlık Su Geçirmez Yalıtımlı Mont

Mavi, siyah ve pembe renklere sahip alternatifleriyle Regatta Calderdale Kadın Kışlık Su Geçirmez Yalıtımlı Mont, özellikle de yağmurlu günlerde dayanıklılığı ve yalıtımıyla öne çıkıyor. Su geçirmez özelliği ile yağmurlu günlerde sizi korurken bel ve göğüs bölgesindeki ek cepleri, kapüşon kısmındaki lastik detayı ve el bileklerinde yer alan cırt cırt bantları ile oldukça fonksiyonel bir ceket.

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