SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

01.05.2022 20:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın efsane oyuncuları arasında yer alan Sabri Sarıoğlu geri dönüyor. Futbolu bıraktıktan sonra spor yorumculuğu yapan eski futbolcu bu kez bambaşka bir meslekle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Teknik direktörlük için kolları sıvayan Sarıoğlu'nun yeni adresinin de neresi olacağı az çok belli olmuş durumda...

Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan Sabri Sarıoğlu, teknik direktörlüğe soyunuyor. Türk futbolunda birçok başarıya imza atan tecrübeli isim, hep hayalini kurduğu teknik direktörlük için çalışmalara başladı. Sabri Sarıoğlu için Spor Toto 1. Lig ekiplerinin dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki sezon teknik direktör olarak futbola geri döneceği öğrenildi.

SABRİ SARIOĞLU: EĞİTİMLİYİM, DONANIMLIYIM, HAZIRIM...

0x0-1

Geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı canlı yayında teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Sarıoğlu, "Futbolu bıraktıktan sonra dinlenme süreci yaşadım. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açtığı antrenörlük lisansı kurslarına katıldım, A lisansına kadar tamamladım. Bundan sonra antrenörlük yapmak için fırsat bekliyorum. Kendimi geliştiriyorum elimden geldiğince maçları statta izlemeye çalışıyorum, notlar alıyorum. Maçın gidişatına göre nasıl çözümler oluşturulabilir bu özelliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun eğitimini de aldım. Şu an belli bir donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu antrenörlük deneyimini yaşamak istiyorum." açıklamasını yapmış ve teknik direktör arayışında olan kulüplere mesaj göndermişti.

"SABRİ SARIOĞLU-OKAN BURUK FORMÜLÜ"

1-1280x746-kmUq

Aynı programda gazeteci Serhan Türk'ün "Benim gönlümden ne geçiyor biliyor musunuz? Teknik direktör Okan Buruk, yardımcısı Sabri Sarıoğlu." yorumuna Sarıoğlu, "Benim için Galatasaray'da hizmet etmek onur ve şereftir. Ben kulüpte 22 yılımı geçirdim, altyapıyla beraber. Ben orada doğdum büyüdüm. Benim için Galatasaray denildi mi akan sular durur. Oynadığım dönemde de Galatasaray sevgisinden birçok şey yaşadım. Üzücü olaylar da yaşadım. Okan ağabeyi (Buruk) ayrı severim. Takım arkadaşımdı, inanılmaz düzgün bir karakterdir. Genç oyuncuları çok sever. Oyunculuğu tartışılmaz, hocalıkta da o donanıma sahip. Başakşehir'le bir şampiyonluğu var." ifadesini kullanmıştı.

Eski futbolcu ayrıca, "Fatih Terim'den sonra Okan Buruk tercih edilseydi en azından takımı daha iyi tanırdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapardı." şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan 2017'de ayrılan Sabri Sarıoğlu, bir sene sonra Göztepe'de futbolu bırakmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Burak Elmas açıkladı! İşte Galatasaray'daki seçim tarihi...Burak Elmas açıkladı! İşte Galatasaray'daki seçim tarihi...
Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında kavga!Kadıköy'de Fenerbahçe ile Trabzonspor taraftarları arasında kavga!
Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!'"Volkan Demirel kendinden geçti! ''Gel buraya, buraya gel!'"
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Yatak görüntüleri ifşa olan gelin adayından yatakta poz

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Erdoğan'dan 1 Mayıs ve asgari ücret mesajı

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Trabzonspor'da hükmen yenilgi tehlikesi! O detay herkesi korkutuyor...

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan kovuluyor!

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Süper Lig'e yükselen iki takım belli oldu!

Saha karıştı! Boffin'e tekme tokat...

Saha karıştı! Boffin'e tekme tokat...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

“Seks çekilişi yapıyorum” demişti! Bu kez kovulma nedeni...

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

Banyo duvarının arkasında bulduğu şey kabusu oldu!

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Acısı çok sonra çıkıyor! Cinsel hayatı yerle bir ediyor

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.