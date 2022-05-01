Sabri Sarıoğlu sahalara geri dönüyor! Yeni adresi şaşırttı...

Galatasaray'da uzun yıllar forma giyen ve kaptanlık yapan Sabri Sarıoğlu, teknik direktörlüğe soyunuyor. Türk futbolunda birçok başarıya imza atan tecrübeli isim, hep hayalini kurduğu teknik direktörlük için çalışmalara başladı. Sabri Sarıoğlu için Spor Toto 1. Lig ekiplerinin dirsek temasında olduğu ve önümüzdeki sezon teknik direktör olarak futbola geri döneceği öğrenildi.

SABRİ SARIOĞLU: EĞİTİMLİYİM, DONANIMLIYIM, HAZIRIM...

Geçtiğimiz günlerde A Spor'da katıldığı canlı yayında teknik direktörlüğe yeşil ışık yakan Sarıoğlu, "Futbolu bıraktıktan sonra dinlenme süreci yaşadım. Sonrasında Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) açtığı antrenörlük lisansı kurslarına katıldım, A lisansına kadar tamamladım. Bundan sonra antrenörlük yapmak için fırsat bekliyorum. Kendimi geliştiriyorum elimden geldiğince maçları statta izlemeye çalışıyorum, notlar alıyorum. Maçın gidişatına göre nasıl çözümler oluşturulabilir bu özelliğimi geliştirmeye çalışıyorum. Bunun eğitimini de aldım. Şu an belli bir donanıma sahip olduğumu düşünüyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu antrenörlük deneyimini yaşamak istiyorum." açıklamasını yapmış ve teknik direktör arayışında olan kulüplere mesaj göndermişti.

"SABRİ SARIOĞLU-OKAN BURUK FORMÜLÜ"

Aynı programda gazeteci Serhan Türk'ün "Benim gönlümden ne geçiyor biliyor musunuz? Teknik direktör Okan Buruk, yardımcısı Sabri Sarıoğlu." yorumuna Sarıoğlu, "Benim için Galatasaray'da hizmet etmek onur ve şereftir. Ben kulüpte 22 yılımı geçirdim, altyapıyla beraber. Ben orada doğdum büyüdüm. Benim için Galatasaray denildi mi akan sular durur. Oynadığım dönemde de Galatasaray sevgisinden birçok şey yaşadım. Üzücü olaylar da yaşadım. Okan ağabeyi (Buruk) ayrı severim. Takım arkadaşımdı, inanılmaz düzgün bir karakterdir. Genç oyuncuları çok sever. Oyunculuğu tartışılmaz, hocalıkta da o donanıma sahip. Başakşehir'le bir şampiyonluğu var." ifadesini kullanmıştı.

Eski futbolcu ayrıca, "Fatih Terim'den sonra Okan Buruk tercih edilseydi en azından takımı daha iyi tanırdı. Önümüzdeki sezonun planlamasını yapardı." şeklinde konuştu.

Galatasaray'dan 2017'de ayrılan Sabri Sarıoğlu, bir sene sonra Göztepe'de futbolu bırakmıştı.



