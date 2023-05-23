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Sabuh ne demek? Sabuh kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

23.05.2022 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime bakımından oldukça zengin bir yapıya sahiptir. Türkçenin zengin bir kelime haznesine sahip olmasının en temel nedenlerinden birisi Türk topluluklarının hem geçmişte göçebe bir hayata sahip olması hem de yerleştikleri bölgelerin coğrafi açıdan avantajlı bir konumda olmasıyla birlikte farklı kültürlerle sürekli bir alışveriş içinde olmasıdır. Farklı kültürlerle yaşanılan kelime alışverişleri Türkçeyi zenginleştirmiştir. Sabuh kelimesi de farklı bir dilde alıntılanmış bir kelimedir.

Sabuh ne demek? Sabuh kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir? Sabuh ne demek?

Gerek günlük iletişimde gerekse yazılı iletişimde kullanılan kelimeler ve bu kelimelerin anlamlarının doğru bağlamlarda kullanılması hem ana dilimize olan hâkimiyetimizi artırır hem de daha iyi bir şekilde kendimizi ifade etmemizi ve sağlıklı bir iletişim kurmamızı sağlar. Bu noktada da Türkçede bulunan kelimelerin anlamlarını bilmek ve araştırmak oldukça önemlidir. İletişime esnasında kullanılan kelimeler bazen az duyulmuş ve anlamı bilinmeyen kelimeler olabilir. Bu tür durumlarla TDK Sözlük başta olmak üzere çeşitli kaynaklarda bilinmeyen kelimelerin anlamları araştırılır. Sabuh kelimesi de ilk defa duyanlar ya da bilgisini pekiştirmek isteyenler için anlamını araştırma ihtiyacını doğurabilir.

Sabuh ne demek?

Sabuh kelimesi ödünçlenmiş olan kelimelerden birisidir. Sabuh kelimesinin kökeni Arapçadır. Arapça "ṣabūḥ" kelimesinden alıntı olan sabuh kelimesi eskimiş bir ifadedir ve günümüzde sözlü iletişimlerde kullanılmasından ziyade daha resmî iletişimlerde kullanılır. Arapçadan alıntı olan sabuh kelimesi Arapçada "sabahları içilen şarap" ve "mahmurluk gidermek için içilen şarap, içki" anlamlarında kullanılır. Türkçeye ödünçlenen bu kelime Türkçede de benzer bir anlam taşır. Sabuh TDK Sözlük'e göre tek bir anlama sahiptir. Sabuh TDK anlamı şu şekildedir:

  • isim,eskimiş Sabah vakti içilen içki


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