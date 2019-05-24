YEMEK

Saç dökülmesinin önüne geçen en önemli 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.05.2019 14:14 | Son Güncelleme

Genetik sebeplerin dışında saç dökülmesi problemiyle karşı karşıya kaldıysanız bu 6 besinden faydalanabilirsiniz. Bu 6 yiyeceğin besin değeri oldukça yüksek. Bu sayede eski gür saçlarınıza kavuşabilirsiniz. Ancak hem doğalını yemeli hem de düzenli olarak tüketmelisiniz.

Besinlerde bulunan vitamin, mineral ve proteinler kan yoluyla saç köklerine kadar ulaşır. Köklere giden bu vitamin ve mineraller saç köklerini koruyarak güçlenmelerine yardımcı olur. Eğer sağlıksız besleniyorsanız saçlarınız da bundan etkilenecektir; kuru, kırılmış uçlar, mat görüntünün yanı sıra dökülmeler de gerçekleşecektir.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Özcan sağlıklı saçlar için yeterli ve dengeli beslenmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekiyor. Besin değeri zengin gıdalar tüketerek gür saçlara sahip olabilir ve dökülmelerin önüne geçebilirsiniz. Hatta Diyet Uzmanı Yeşim Özcan saçların beyazlama süresini bile geciktirebileceğinizi söylüyor.

Saç dökülmesinin önüne geçen en önemli 6 yiyecek

Havuç

Havuç
A vitamini yönünden son derece zengin olan havuç, sağlıklı bir saç derisi için gerekli olan sebum üretimini destekler. Sebum olmazsa kepek sorunu yaşanabilir. Kışın bol bol salatalarınıza ilave ederek tüketebilirsiniz.

Ispanak

Ispanak
İçeriğindeki demir, beta karoten, A ve C vitamini sayesinde saç köklerini güçlendirir ve saç derisini nemlendirir. Ispanaktaki demir saçlarımız için önemli bir mineral kaynağıdır ve vücuttaki demir eksikliği saç dökülmesine neden olabilir. Bu yüzden en az haftada bir kez ıspanak tüketmeye özen gösterin.

Somon

Somon
Omega-3 kaynağı olan somon, düzenli tüketildiğinde saçlara parlaklık kazandırır ve saç köklerini güçlendirir.

Yoğurt

Yoğurt
Pantotenik asit içeren yoğurt, saç dökülmesini yavaşlatır. Aynı zamanda bu vitamin saç derisindeki kan akımını hızlandırarak saç derisini korur. Günde en az 2 kase tüketebilirsiniz.

Yumurta

Yumurta
Eğer kepek problemi ve saç kırılması sorunları yaşıyorsanız bunun için her gün bir adet yumurta tüketmelisiniz. Yumurtanın içinde bulunan biyotin, saçı besler ve kepek problemini ortadan kaldırır.

Mandalina

Mandalina
İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde saç tellerini besleyen, kılcal damarları güçlendiren kolajen üretimine yardımcı olur. Bu etkisinin yanı sıra vücuttaki demir emilimini de artırarak saçı güçlendirir. Mandalinada bulunan B vitamini saçın hızlı bir şekilde uzamasına yardımcı olur. Sağlıklı saçlara sahip olmak istiyorsanız günde 2 adet mandalina yemeniz gerekir.
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