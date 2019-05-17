Saç ekimi sonuçları doğal görünür mü?

Saç ekiminde doğal görünüm için saç ekim işleminin doğru planlanması ve uygulanması gerekir. Saçın doğal çıkış yönü, ön saç çizgisi tasarımı ve ekilen saçların yoğunluğu gibi kriterler doğal görünüm için çok önemlidir.

SAÇ EKİMİ TEKNİĞİ ÖNEMLİ

DHI saç ekimi tekniği gibi modern teknikler seçilmesi çok önemlidir. DHI tekniğinde temel olarak saçın arka bölgesinden alınan sağlıklı saç kökleri, kafa derisindeki saçsız alana ekilerek yapılır. Bu teknikte saç kökleri tek tek alınarak dökülen kısımlara transfer edilir. Saçın çıkış yönü, ön saç çizgisi ve saç yoğunluğu, saç ekiminin başarısını etkileyen faktörler arasındadır. Saç yoğunluğu kafa derisinde metrekareye düşen saç kökü sayısıdır.

KİŞİNİN SAÇ TİPİ DİKKATE ALINMALI

Saçın tipi, saç ekim işleminin sonucunda etkili bir rol oynar. Saçın düz ya da kıvırcık olması sonuçlar üzerinde ekili bir rol oynar. Ön saç çizgisi tasarımı yüzü doğal bir şekilde çevirmeli, yumuşak girintiler ve çıkıntılar oluşturmalıdır. Saçın yüzü nasıl çevreleyeceğinin çok iyi belirlenmesi ve alın bölgesindeki saç yoğunluğunun seyrek başlayarak kafanın üst kısmına doğru yoğunlaşması da çok önemlidir.