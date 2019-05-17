Saç ekimi sonuçları doğal görünür mü?

Saç ekiminde doğal görünüm için saç ekim işleminin doğru planlanması ve uygulanması gerekir. Saçın doğal çıkış yönü, ön saç çizgisi tasarımı ve ekilen saçların yoğunluğu gibi kriterler doğal görünüm için çok önemlidir.
SAÇ EKİMİ TEKNİĞİ ÖNEMLİ
DHI saç ekimi tekniği gibi modern teknikler seçilmesi çok önemlidir. DHI tekniğinde temel olarak saçın arka bölgesinden alınan sağlıklı saç kökleri, kafa derisindeki saçsız alana ekilerek yapılır. Bu teknikte saç kökleri tek tek alınarak dökülen kısımlara transfer edilir. Saçın çıkış yönü, ön saç çizgisi ve saç yoğunluğu, saç ekiminin başarısını etkileyen faktörler arasındadır. Saç yoğunluğu kafa derisinde metrekareye düşen saç kökü sayısıdır.
KİŞİNİN SAÇ TİPİ DİKKATE ALINMALI
Saçın tipi, saç ekim işleminin sonucunda etkili bir rol oynar. Saçın düz ya da kıvırcık olması sonuçlar üzerinde ekili bir rol oynar. Ön saç çizgisi tasarımı yüzü doğal bir şekilde çevirmeli, yumuşak girintiler ve çıkıntılar oluşturmalıdır. Saçın yüzü nasıl çevreleyeceğinin çok iyi belirlenmesi ve alın bölgesindeki saç yoğunluğunun seyrek başlayarak kafanın üst kısmına doğru yoğunlaşması da çok önemlidir.
SAÇ TASARIMI YÜZE VE YAŞA UYGUN OLMALI
Saç çizgisi, saçın yüzün etrafında oluşturduğu hattır. Doğal saç yapısında saç, yüzün etrafında tıpkı bir harita gibi girintili çıkıntılı kişiye özel bir hat oluşturur. Saç alından itibaren yoğun bir şekilde çıkmaz. Seyrek başlar kafanın üzerine doğru yoğunlaşarak devam eder. Eğer alnın hemen üzerinden sert ve yoğun bir şekilde saç çıkmaya başlarsa fırça gibi bir görünüme neden olur. Alnın çok dar ya da geniş olması da doğal olmayan bir görünüme neden olur. Ön saç çizgisinin tasarlanmasında yaş faktörü, genel yüz yapısı gibi kriterler çok önemlidir.
Saçın doğal durması için saç tasarımının ve ekim işleminin kişiye özel olarak planlanması gerekir. Bunun için 3D tasarım cihazlarından faydalanılır. Saç ekim işleminden önce hastanın görüntüleri üzerinden üç boyutlu tasarım yapılır. Bu sayede hasta nasıl bir görünüme sahip olacağını bilerek operasyona girer. Saç ekiminden sonra kötü bir sürprizle karşılaşmaz.
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