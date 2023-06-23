Saç ektirmek için geldi, Beşiktaş ile transfer görüşmesi yaptı! Kartal'dan Nemanja Gudelj atağı...

Süper Lig'den geçtiğimiz sezonu topladığı 78 puanla üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş yeni sezonda mutlak şampiyon olmak isterken, transfer temaslarına da tam gaz devam ediyor.

SAÇ EKTİRMEK İÇİN GELMİŞTİ...

Siyah-Beyazlı ekip birçok isimle görüşmelerine devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beşiktaş yönetimi saç ektirmek için İstanbul'da bulunan Sevilla'nın Sırp ön liberosu Nemanja Gudelj ile görüştü. Siyah-beyazlı formayı giymeyi teklif etti.

AÇIK KAPI BIRAKTI

Beşiktaş'ın bu teklifine olumsuz dönüş yaptığı ancak açık kapı bıraktığı iddia edilen Gudelj'in formasını kaptıracağı bir ismin ortaya çıkması durumunda siyah-beyazlı formayı giyebileceğini iletti.

