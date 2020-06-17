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Saç tasarımlarında birçok ülkeden öndeyiz

KOCAELİ HABERLERİ  | 17.06.2020 10:40 | Son Güncelleme

Yaptığı çalışmalar ve tasarımlarla adından sıkça söz ettiren ve son zamanlarda kuaför camiasında popüler hale gelen Can Gökboru sektörü ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Saç tasarımlarında birçok ülkeden öndeyiz

Yaptığı çalışmalar ve tasarımlarla adından sıkça söz ettiren ve son zamanlarda kuaför camiasında popüler hale gelen Can Gökboru sektörü ile ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı. Geliştirdiği birçok özel ürün ve teknik olduğunu belirten başarılı kuaför saç tasarımı konusunda birçok ülkeden önde olduğumuzu dile getirdi.
Başarılı kuaför Can Gökboru yaptığı açıklamada "Türkiye’de kadınlar kendilerine zaman ayırmayı ve şık görünmeyi seviyor. Ayrıca neredeyse bir kadın her sene 2-3 farklı model ve tarz deniyor. Yenilikçi ve gelişmeye açık olarak bayan saç tasarım sektörü Türkiye’de ilerliyor" dedi.
Son zamanlarda Türkiye’den birçok ünlü model ve mankenin de uluslararası saç Showlarında yer aldığını söyleyen kuaför Can Gökboru "Artık dünya genelinde düzenlenen önemli Hair Showlarda birçok model ve mankenimiz yer alıyor. Ayrıca geçmişin aksine Türk bayan kuaförlerinin de bu tarz Show ve fuarlara yoğun katılımı var. Bu da bizleri oldukça mutlu ediyor ve sektörün gelişmesine katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Pandemi sürecinden her sektörün etkilendiği gibi, güzellik ve bakım firmalarının da fazlasıyla etkilendiğini söyleyen Can Gökboru "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, bir salgın döneminden geçiyoruz. Kişisel hijyenimize daha çok dikkat edersek bu dönemi hızlıca atlatabiliriz diye düşünüyorum. Kuaför arkadaşlarımızda işletmelerinde gerekli hassasiyeti ve özeni göstererek önlem almalı" dedi.

Saç tasarımlarında birçok ülkeden öndeyiz

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