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Sacha Boey, A Milli Takım'a mı seçilecek? Vincenzo Montella, sürpriz soruyu cevapladı!

14.10.2023 17:39 | Son Güncelleme:
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, göreve başladığı günden itibaren iştahı çok aç, çalışkan ve dinlemeyi seven bir futbolcu grubuyla çalıştığını belirterek, yarın Letonya karşısında sabırlı ve topu hızlı çevirmeleri gereken bir mücadele olacağını söyledi. İtalyan çalıştırıcı ayrıca Sacha Boey'in A Milli Takım formasını giyip giymemesiyle alakalı gelen soruyu da cevapladı. İşte detaylar...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 7. maçında Letonya'yı konuk edecek. Rakibini mağlup etmesi halinde turnuvaya katılmayı garantileyecek olan Ay-Yıldızlı ekibimizin teknik direktörü Vincenzo Montella, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ GEREKİYOR"

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Çok farklı bir maça çıkacaklarını ifade eden Vincenzo Montella, “Karşımızdaki rakip aslında çok genç bir takım yaş ortalaması itibariyle. Biraz daha fiziksel geçebilecek bir maç var yarın bizler için. Rakibimiz ilk maçta belki farklı yenildi ama sonrasındaki maçlarında hep birer farkla yenildi ya da berabere kaldı. Onun akabinde de çok sabırlı oynayacağımız bir maç ve çok hızlı da topu çevirmemiz gereken bir maç. Taraftarımızın da desteğini bekliyorum bu konuda. Zaten Konya halkının ve genel olarak Türkiye’deki taraftarların bu kadar duygulu ve tutkulu olduklarını biliyoruz. O yüzden bu konuda şüphem yok." dedi.

"YUSUF SARI İÇİN KARAR VERECEĞİZ"

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Yusuf Sarı’nın forma şansı alıp almayacağı ile ilgili soruya Montella, "Yusuf’u çok iyi tanırım ama şunun bir gerçeği de var. Bir haftadır takımla antrenmana çıkamamıştı. Bugün itibariyle antrenmanda olacağını düşünüyoruz ve bugün gördükten sonra da bütün kararlarımızı vereceğiz." şeklinde konuştu.

"İLK GÜNDEN İTİBAREN..."

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Futbolcularla arasında kısa sürede oluşan sinerji hakkında da konuşan İtalyan teknik direktör, "İlk buluştuğumuz günden itibaren iştahı çok aç ve çalışkan, dinlemeyi seven bir grupla çalışıyorum. Onların sayesinde oldu bu gördükleriniz. Geldiğimiz günden beri tabiri caizse toplantı yağmuruna tuttuk futbolcularımızı. Hem bireysel hem grup halinde hem de takım olarak. O yüzden kendileri bu kadar istekliyken bütün bunların olması çok normal. O yüzden yarın da inşallah en iyi şekilde kendimizi göstereceğiz. Ne kadar değerli olduklarını bir önceki maçta gördük. Tabii ki de tamamıyla onları görebilmemiz ve devamlılığı getirmemiz gerekiyor. Çünkü her maç devamlı bir şekilde kendinizi en iyi şekilde göstermeniz gerekiyor. Hem bireysel olarak hem de bir takım olarak sahada performans vermek zorundasınız. Bu devamlılığı getirdiğimizde zaten değerleri ortaya çıkacak. Zaten kendileri çok değerli futbolcular. O yüzden devamlılığı getirdiğimiz takdirde rakip üstünken ya da rakip daha az üstünlük gösterdiğinde bütün o maç enstantanelerinde biz nasıl sahaya duruş sergiliyoruz? Onlar çok önemli bizim için. O yüzden devamlılığı getirdiğimizde muhakkak ki ne kadar yararlı olduklarını tekrardan göreceksiniz." diye konuştu.

"BOEY ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU AMA..."

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"Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?" sorusunu da cevaplayan Montella, "Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız." dedi.

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