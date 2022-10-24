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Sacha Boey'den gece yarısı kırmızı kart paylaşımı!

24.10.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sahasında ağırladığı Alanyaspor mücadelesinde karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık tarafından, rakibine yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kart ile oyun dışında kalan Fransız oyuncu Sacha Boey'den karşılaşmanın ardından bir paylaşım geldi. Boey yaptığı paylaşımına "Haksız bir karar" notunu düştü. İşte detaylar...

Sacha Boey'den gece yarısı kırmızı kart paylaşımı!
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 22 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in 11. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 9 kişi tamamladığı ve 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayarak rakibi Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldığı mücadelenin yankıları sürüyor.

Sarı-Kırmızılılar'da Sacha Boey, Alanyaspor’un hızlı atağında orta sahada Daniel Candeias’a yaptığı hareket sonrasında müsabakanın hakemi Ali Palabıyık, Boey’e direkt kırmızı kart gösterirken, Galatasaraylı futbolcular ve teknik ekip Palabıyık'ın bu kararına yoğun tepki gösterirken, sarı-kırmızılı taraftarlar da ıslıklarla hakem Ali Palabıyık'ın bu kararını protesto etmişti.

GALATASARAY'DAN İMALI PAYLAŞIM

KJKN

Sarı kırmızılı kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Sacha Boey, orta sahada rakibini tuttuğu gerekçesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı!" ifadeleri yer alırken bu sezon performansıyla isminden sıklıkla söz ettiren Fransız oyuncudan da bir paylaşım geldi.

GECE YARISI PAYLAŞTI!

Gece geç saatlerde bir paylaşımda bulunan Sacha Boey, paylaşımına "Haksız bir karar. Bu akşamki destekleri için takım arkadaşlarıma ve taraftarlara çok teşekkür ederim. Savaş devam ediyor." notunu düştü.

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