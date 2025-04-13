SPOR

74
68
51
48
47
45
40
39
39
39
37
36
34
34
33
31
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor! İşte konuşulan bonservis bedeli

Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor! İşte konuşulan bonservis bedeli

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.04.2025 15:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon Euro bedelle transfer olan Sacha Boey'un Almanya kariyeri istediği gibi gitmedi. Yıldız futbolcuyla yolları ayırmaya hazırlanan Bayern Münih, Galatasaray'ın teklifini kabul etmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor! İşte konuşulan bonservis bedeli
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Ocak ayında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için Galatasaray yeniden devreye girdi. Alman devine resmi teklifi yapan sarı-kırmızılılar pazarlıklarda bir adım öne geçti.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

sacha-boey-samar-oglanina-dondu-galatasaray-kapisi-acik-mi-stlc

Bayern Münih'e forma şansı bulamayan Sacha Boey, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız oyuncuyu kiralık değil bonservisiyle göndermek isteyen Bayern Münih, gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

GALATASARAY ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİ

boey

Galatasaray'ın yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi kabul etme niyetinde olan Bayern Münih, sezon sonunu işaret etti. Alman devi, istediği teklifi alamaması durumunda Galatasaray'ın teklifini kabul edecek.

Canlı Skor

Atletizm Yürüyüş Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci olduAtletizm Yürüyüş Milli Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Kars’ta hız pateni yarışları nefes kesiyorKars’ta hız pateni yarışları nefes kesiyor
Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey haberler galatasaray Galatasaray Haberleri Son Dakika Galatasaray Haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

İmamoğlu'ndan, bazı isimlerin başka cezaevine nakledilmesine tepki: Yeter artık!

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

Konyaaltı Sahili'nde korkunç olay! Balık ya da dalgıç sandılar

Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

Galatasaray taraftarını üzecek Osimhen iddiasını Rıdvan Dilmen duyurdu!

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Fenerbahçe'de tam 11 oyuncuyla yolların ayrılmasına karar verdi! Jose Mourinho'dan çarpıcı hamle

Almak istiyoruz ama Fred'e paramız yetmiyor

Almak istiyoruz ama Fred'e paramız yetmiyor

Kenan Yıldız, İtalyanları kendine aşık etmeye devam ediyor! Geceye damga vuran performans

Kenan Yıldız, İtalyanları kendine aşık etmeye devam ediyor! Geceye damga vuran performans

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.