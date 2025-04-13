Sacha Boey, Galatasaray'a geri dönüyor! İşte konuşulan bonservis bedeli

Ocak ayında 30 milyon Euro'ya Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey için Galatasaray yeniden devreye girdi. Alman devine resmi teklifi yapan sarı-kırmızılılar pazarlıklarda bir adım öne geçti.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Bayern Münih'e forma şansı bulamayan Sacha Boey, takımdan ayrılmak istiyor. Fransız oyuncuyu kiralık değil bonservisiyle göndermek isteyen Bayern Münih, gelecek teklifleri kabul etme kararı aldı.

GALATASARAY ANLAŞMA AŞAMASINA GELDİ

Galatasaray'ın yaptığı 15 milyon Euro'luk teklifi kabul etme niyetinde olan Bayern Münih, sezon sonunu işaret etti. Alman devi, istediği teklifi alamaması durumunda Galatasaray'ın teklifini kabul edecek.