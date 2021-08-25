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Sacha Boey: Galatasaray Celtic'ten daha büyük kulüp!

25.08.2021 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın yeni transferi Sacha Boey, Randers'la oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sacha Boey: Galatasaray Celtic'ten daha büyük kulüp!

Galatasaray 'ın yeni transferi Sacha Boey Randers'la oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY, CELTIC'TEN DAHA BÜYÜK"

"Kendimi geliştirmek için Galatasaray'a geldim. Kollektif olarak oynamak zorundayız. Celtic'in teklifi vardı ve Galatasaray daha büyük bir kulüp. Büyük olduğu için Galatasaray'ı tercih ettim.

Açıkcası Galatasaray'a gelmeden önce bir ya da iki futbolcuyu biliyordum. Daha sonra aramıza yeni futbolcular da katıldı. Galatasaray'ın ana hedefi birinci sıraya çıkmak ve biz de bu hedef doğrultusunda çalışacağız."

"İDOLÜM HAKİMİ VE MARCELO"

"Galatasaray'ı çocukluğumdan beri tabii ki biliyorum. Özellikle Avrupa'da oynadığı maçlardan dolayı. Marcelo ve Hakimi'yi idol olarak görüyorum."

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Fatih Terim Galatasaray Futbol Kulübü
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