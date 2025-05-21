Sacha Boey Türkiye'ye geri dönüyor! İstanbul devi telefon açarak yıldız oyuncuyu ikna etti

Son dakika transfer haberleri: Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey, yaşadığı sakatlık sonrası formasını kaybetmiş ve performansı istenilen seviyeye ulaşmamıştı. Bayern Münih'in satış listesine koyduğu Sacha Boey, Galatasaray ile görüşme gerçekleştirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sacha Boey ile telefonda görüşerek yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti. İlk 11'de forma şansı sözü veren Okan Buruk, Sacha Boey'u yeniden vitrine çıkartacağının da söyledi. Bu sözlerin ardından ikna olan Sacha Boey, Bayern Münih'e durumu bildirdi.
2024 yılının başında Bayern Münih'e 30 milyon Euro'ya transfer olan Sacha Boey, takımdan kesin olarak ayrılacak. Alman devi Sacha Boey için 22 milyon Euro civarı bir bonservis istiyor. Galatasaray'ın bu bedeli ödemesi halinde Sacha Boey resmen sarı-kırmızılılara geri dönecek.
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