Saçına yuva yapan kuşa tam 84 gün boyunca baktı! “Onu düşünce hala ağlıyorum”

2013 yılının eşinin işi nedeniyle Gana’ya yerleştiklerini belirten Taylor, kendisini çalışma vizesi olmadığı için günün bir büyük bölümünü evinde geçirdiğini söyledi. Fotoğrafçı ve reklam yazarı olan kadın, memleketini özlediği için kendisini doğal yaşama ve hayvanlara adadığını ifade etti. 2018 yılının Eylül ayında sürüsünün terk ettiği bir aylık yavur ispinoz kuşu bulduğunu söyleyen Taylor, “Hayvan serçe parmağım kadardı. Danıştığım bir uzman, hayvanı yaban hayatına hazırlamanın 12 hafta süreceğini öğretti.” dedi.

“AYRILMAZ BİR İKİLİ OLDUK”

Fotoğrafçı kadın 84 gün boyunca kuşa baktığını söyleyerek aralarında oluşan bağdan söz etti. Taylor, “Ona göre ben annesiydim. Ayrılmaz bir ikili olduk. Odadan odaya giderken, otlaklarda yürürken ya da araba sürdüğümde yanımda uçuyordu. Ban yapışıyordu. Kendini bir saç perdesinin altına sokar, gagasıyla tek tek bukleleri toplar, bunları küçük bir yuvaya benzer bir şekle sokar ve içine yerleşirdi.” diye konuştu.

Taylor, hayvanın mutlu hissettiğinde ya da korktuğunda çıkarttığı sesleri bile tanıma noktasına gelmişti. Ancak hiçbir zaman hayvana bir isim vermeyi düşünmediğini dile getiren Taylor, “Bana ait olmadığı için ona asla isim vermedim. Kendime, onun yaban hayatına dönmesi gerektiğini hatırlatmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.



