Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Saçına yuva yapan kuşa tam 84 gün boyunca baktı! “Onu düşünce hala ağlıyorum”

Saçına yuva yapan kuşa tam 84 gün boyunca baktı! “Onu düşünce hala ağlıyorum”

29.03.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Britanyalı Hannah Bourne-Taylor, sürüsü tarafından terk edilen yavru bir ispinoz kuşunun saçında yuva yaptığını söyledi. Taylor, kuşla aralarında özel bir bağın kurulduğunu ifade ederek ona saçlarında tam 84 gün baktığını belirtti. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımın sonrasında Taylor ve minik kuşun hikayesi ilgi çekmeyi başardı.

2013 yılının eşinin işi nedeniyle Gana’ya yerleştiklerini belirten Taylor, kendisini çalışma vizesi olmadığı için günün bir büyük bölümünü evinde geçirdiğini söyledi. Fotoğrafçı ve reklam yazarı olan kadın, memleketini özlediği için kendisini doğal yaşama ve hayvanlara adadığını ifade etti. 2018 yılının Eylül ayında sürüsünün terk ettiği bir aylık yavur ispinoz kuşu bulduğunu söyleyen Taylor, “Hayvan serçe parmağım kadardı. Danıştığım bir uzman, hayvanı yaban hayatına hazırlamanın 12 hafta süreceğini öğretti.” dedi.

“AYRILMAZ BİR İKİLİ OLDUK”

KAPAK1

Fotoğrafçı kadın 84 gün boyunca kuşa baktığını söyleyerek aralarında oluşan bağdan söz etti. Taylor, “Ona göre ben annesiydim. Ayrılmaz bir ikili olduk. Odadan odaya giderken, otlaklarda yürürken ya da araba sürdüğümde yanımda uçuyordu. Ban yapışıyordu. Kendini bir saç perdesinin altına sokar, gagasıyla tek tek bukleleri toplar, bunları küçük bir yuvaya benzer bir şekle sokar ve içine yerleşirdi.” diye konuştu.

Taylor, hayvanın mutlu hissettiğinde ya da korktuğunda çıkarttığı sesleri bile tanıma noktasına gelmişti. Ancak hiçbir zaman hayvana bir isim vermeyi düşünmediğini dile getiren Taylor, “Bana ait olmadığı için ona asla isim vermedim. Kendime, onun yaban hayatına dönmesi gerektiğini hatırlatmak zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Hamile kadının çektiği videolardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı! Sadece hamilelik pozlarını paylaşıyorHamile kadının çektiği videolardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı! Sadece hamilelik pozlarını paylaşıyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortadan kaybolmuştu! Putin’in kızının adresi ifşa olduOrtadan kaybolmuştu! Putin’in kızının adresi ifşa oldu
Her dediği çıkıyor! Ünlü kahinin Putin kehaneti tüyler ürperttiHer dediği çıkıyor! Ünlü kahinin Putin kehaneti tüyler ürpertti
Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Kocasına üçlü ilişki hediye etti! Öyle bir şeyi fark etti ki...

Sözleri gündem yarattı! “O kadar büyükler ki...”

Sözleri gündem yarattı! “O kadar büyükler ki...”

Cinsel organına seks oyuncağı soktu! Sıkışınca....

Cinsel organına seks oyuncağı soktu! Sıkışınca....

Her dediği çıkıyor! Ünlü kahinin Putin kehaneti tüyler ürpertti

Her dediği çıkıyor! Ünlü kahinin Putin kehaneti tüyler ürpertti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.