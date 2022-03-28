Hamile kadının çektiği videolardan elde ettiği gelir dudak uçuklattı! Sadece hamilelik pozlarını paylaşıyor

Melbourne’de yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan bir kadın son dönemde kullanıcı sayısında artış yaşanan OnlyFans’ta içerik üretmeye başladı. İlk olarak 2019 yılında hesabını kurduğunu söyleyen ancak istediği başarıyı yakalayamadığını dile getiren Mai, hamilelik pozlarını ve videolarını satmasıyla beraber aylık gelirini katladı. Mai’nin aylık geliri 134 bin sterlin (2 milyon 605 bin TL) civarına ulaştı.

“DİĞER ANNELER BENİ ELEŞTİRİYOR”

Videolarını satması nedeniyle aldığı yoğun eleştirilere de yanıt veren Mai, yanlış bir şey yapmadığını ifade ederek, bazı takipçilerinin aşırı isteklerini yerine getirmediğini söyledi. Mai, “OnlyFans’ta bazı kadın abonelerimden tepki alıyorum. Diğer anneler beni eleştiriyor ancak bu umrumda değil. İlk başladığımda yakın çevremdekilerin beni gizlice yargıladığını fark ettim, annem bile duruma bir türlü alışamadı” dedi.

Annelik ve OnlyFans modelliğinin tamamen birbirlerinden farklı bir noktada olduğundan söz eden Mai, “Günlük rutinimi kendimin idare edebildiği bir işe sahibim. Bu durum beni gerçekten inanılmaz rahatlatıyor. OnlyFans modeli olduğum için iyi bir anne olmayacağımı düşünüyorlar ancak iki tamamen farklı şeyler” diye konuştu.



