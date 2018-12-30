TREND

Saçları alev alev yandı! Güzellik yarışmasında şoke eden anlar

BetülKurucu BetülKurucu
DÜNYA  | 30.12.2018 14:39 | Son Güncelleme

Afrika'nın en güzelinin seçildiği 'Miss Africa 2018'de eşi benzeri görülmemiş bir an yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 'Miss Africa 2018' yarışmasında televizyon tarihine geçecek bir olay yaşandı.

Güzellik yarışmasında şoke eden anlar

Canlı olarak televizyonlarda da yayınlanan yarışmada birçok genç kadın Afrika'nın en güzeli olmak için yarıştı.
Yarışmada Kongo'dan 24 yaşındaki Docras Kasinde son ikiye kaldı ve birinciliğin sahibi oldu.
Ancak belki de Kasinde'nin hayatının en önemli anlarından biri, bir anda kabusa döndü.
Kazananın açıklandığı an tepedeki fişekler genç kadının saçına da sıçradı ve Kasinde'nin saçları bir anda alev alev yanmaya başladı.
Genç kadının saçındaki alevler ise arkadaşları tarafından hemen söndürüldü.
Talihsiz yarışmacı olay sonrası hiçbir şey yaşanmamış gibi seyircileri selamladı ve ödülünü aldı.
Tören sonrası Miss Africa'nın sosyal medya hesabından açıklama yapan Kasinde, "Ben iyiyim, saçlarım da iyi. Şimdi iyi hissediyorum. Çok teşekkürler" dedi.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Miss Africa 2018 Afrika güzellik yarışması

En Çok Okunan Trend Haberler

Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı!

Karius soluğu sevgilisinin yanında aldı!

'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra öyle bir yerde...

'İşe gidiyorum' diye evden çıktı! 14 gün sonra öyle bir yerde...

Olay sözler: Bacaklarımın arasında sallanan...

Olay sözler: Bacaklarımın arasında sallanan...

Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Bu görüntüler ülkeyi karıştırdı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği..

Şaşırmaya hazır mısınız? İşte dünyanın en ilginç seks geleneği..

Kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı!

Kraliçenin +18 görüntüleri ülkeyi karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vampirler, vejetaryen sosisler, başıboş kediler: Yurt dışında yaşayan İngilizlerden Dışişleri Bakanlığı'na ilginç sorular

Tanıştığı kadın kan grubunu sorunca...

Dünyanın en kötü çocukları! Kıskançlık yüzünden cinayet işlediler

Ortaokulda vahşet!

Facebook’ta toplanan yardımlarla çocuk sahibi oldular

İlaçların etkisi altında mesaj yolladım

Ömrü boyunca tasarrruf etti, yardım kuruluşlarına 11 milyon dolar miras bıraktı

Ömrü boyunca biriktirdi! Öyle bir miras bıraktı ki...

Endonezya'da tsunami felaketi: 338 metrelik yanardağın üçte ikisi sulara gömüldü

Yanardağın üçte ikisi sulara gömüldü!

Barbie'ye benzemek için servet harcadı! Şimdi de kaburgalarını aldıracak

Ameliyata doymadı! Son yapacağı şey 'yuh artık' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.