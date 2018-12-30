Saçları alev alev yandı! Güzellik yarışmasında şoke eden anlar

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 'Miss Africa 2018' yarışmasında televizyon tarihine geçecek bir olay yaşandı.

Güzellik yarışmasında şoke eden anlar

Canlı olarak televizyonlarda da yayınlanan yarışmada birçok genç kadın Afrika'nın en güzeli olmak için yarıştı.

Yarışmada Kongo'dan 24 yaşındaki Docras Kasinde son ikiye kaldı ve birinciliğin sahibi oldu.

Ancak belki de Kasinde'nin hayatının en önemli anlarından biri, bir anda kabusa döndü.

Kazananın açıklandığı an tepedeki fişekler genç kadının saçına da sıçradı ve Kasinde'nin saçları bir anda alev alev yanmaya başladı.

Genç kadının saçındaki alevler ise arkadaşları tarafından hemen söndürüldü.

Talihsiz yarışmacı olay sonrası hiçbir şey yaşanmamış gibi seyircileri selamladı ve ödülünü aldı.