'Saçlarımı 10 günde bir yıkıyorum' demişti! Hadise'den küvette poz

Mehmet Dinçerler ile 4,5 aylık evliliğini bitiren Hadise gündemden düşmüyor! Boşanması ve mal paylaşımı haberleriyle adından sıkça söz ettiren Hadise'nin güzellik sırları gündeme gelmişti.

"Saçlarımın yıpranmaması için 10 günde bir yıkıyorum" şeklinde bir açıklama yaparak hayranlarını şaşırtan Hadise dinlenmek için İtalya'ya tatile gitti.

Hadise bu açıklaması gündemdeyken bornozlu ve küvette köpüklerin arasında halleriyle verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.

OTELE ÖDEYECEĞİ PARA DUDAK UÇUKLATTI

Dünyanın en iyi terapi merkezlerinden biri olan otelde konaklayan Hadise, buraya 5 bin Euro ödeyecek.

