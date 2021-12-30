Saçlarını kazıttığı anı anlatan Canan Ergüder "Kel halimi hiç görmedim" dedi

Geçtiğimiz nisan ayında meme kanserine yakalandığını açıklayan oyuncu Canan Ergüder, kemoterapinin ardından sağlığına kavuştu. Canan Ergüder, kemoterapi tedavisinin ardından konuştu.

Ergüder, "Şu an için artık temizim ama altı ay sonra ne olacak belli değil" dedi.

"PANİK ATAK YAŞADIM"

Kemoterapi yüzünden saçlarını kaybeden oyuncu, o anlarda yaşadığı travmatik deneyim hakkında da konuştu. Ergüder şu açıklamayı yaptı: "Saçlarımı kaybedene kadar kendimi bu kadar saçlarım üzerinden tanımladığımı bilmiyordum. İlk peruk deneyimimde, kafaya yapıştırılan modellerden aldım. Kafama yaklaştıkları an nefes alamıyor gibi hissetim. Neredeyse bir panik atak yaşadım. Kel hâlimi hiç görmedim zaten."

"Önüme perde çekildi ve ben aynaya bakmadan saçlarım sıfıra vuruldu" diyen ünlü oyuncu o anlar için "Zor bir andı benim için. Bir hafta sonra peruğun bakımına gittiğim zaman o noktada görmek istedim. Kafa şeklimi çok beğendim, bu kadar beklemiyordum. ‘Kel olmak baya yakıştı’ diye düşündüm.” dedi.

