Saçlarını kestirdiği sanılmıştı! Afra Saraçoğlu'nun son hali gündemde

MYNET-Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Beril Pozam ve Gülçin Santırcıoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Yalı Çapkını dizisindeki rolüyle adını geniş kitlelere duyuran Afra Saraçoğlu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Dizinin üçüncü sezon çekimlerinden bir karesini paylaşan Saraçoğlu'nun bu fotoğrafı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

KISA SAÇLARI OLAY OLMUŞTU

Saraçoğlu'nun kısa saçlarını takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Ünlü ismin saçlarını kestirip kestirmediği merak edilirken gerçek bambaşka çıktı.

GERÇEK BAKIN NEYMİŞ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Afra Saraçoğlu’nun yüzü olduğu şampuan markasıyla anlaşması devam ettiği için saçlarını kestiremediği, başarılı bir perukla kısaltılmış gibi gösterildiği öğrenildi.

74’üncü bölümü 2 yıllık zaman atlaması ile başlayacak olan dizide hastalığı yenen ve iyileşen Seyran ile Ferit’in boşanıp yeni hayatlar yaşadığına seyirci tanıklık edecek. Peki büyük aşk küllenmiş midir, yoksa küllerinden yeniden doğmayı mı bekliyordur?