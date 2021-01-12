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Sadakatsiz 13. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Sadakatsiz'de Turgay, Asya'ya hislerini itiraf ediyor!

12.01.2021 22:11 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz bir haftalık aranın ardından yeni bölümüyle ekrana dönüyor. Sadakatsiz'in 13 Ocak Çarşamba akşamı ekrana gelecek olan 13. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sadakatsiz'de Turgay, Asya'ya ona olan hislerini açıklar. Ancak Asya ve Turgay Volkan'ın markajı altındadır. Asya'yı arayan Volkan ona ateş püskürür. Ancak Volkan nefret duyduğunu söylese de etrafındakilerin yorumu farklıdır. Asya ve Volkan arasında neler oluyor? Birbirlerine karşı ne hissediyorlar?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Özge Özder'in başrollerde oynadığı Sadakatsiz 13 Ocak Çarşamba akşamı yeni bölümüyle ekranda olacak. Sadakatsiz'in 13. yeni bölümünde Volkan ve Asya arasında gerginlik devam edecek.

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SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Asya, Volkan'ın kıskanç tavırları karşısında ne yapacak? Derin’in yüz yüze geldiği gerçekler karşındaki tavrı merak uyandırırken, Volkan Asya’nın Turgay’la ilişkisine yönelik tepkilerini kontrol etmekte güçlük çekiyordur.

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Asya kendisine yapılan saldırıların arkasında kimin olduğunu ortaya çıkarmak için cesur adımlar atarken onu Volkan’la bir araya getirecek beklenmedik gelişme ne olacaktır?

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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