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Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması!

11.02.2021 00:47 | Son Güncelleme:
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Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz 17. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz son bölümde Derin'in Ali'ye sergilediği sert tavır Volkan'ı da şoke etti. Derin'in kendisini istemediğini duyan Ali ise eve gelen annesi Asya'ya sarılarak ağladı. Sadakatsiz'in 18. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Asya'nın yanına gelen Volkan gözyaşları içinde hata yaptığını anladığını ve o eve geri dönmek istemediğini söyledi. Peki Asya ve Volkan arasında neler olacak?

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 10 Şubat Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in 17 Şubat'ta ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Sadakatsiz dizisi son bölümüyle sosyal medyada gündemin zirvesinde yer aldı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları.

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SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklüyor.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle dikkat çektiSadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız haliyle dikkat çekti

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Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır.

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Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.

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Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur.

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Derin Ali için çaba göstermeyi sürdürürken dengeleri bir kez daha değiştiren gelişme ne olacaktır?

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Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu Sadakatsiz’in senaryosunu ise Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk uyarlıyor.

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