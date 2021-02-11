Sadakatsiz 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Asya ve Volkan'ın tehlikeli yakınlaşması!

Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen, Yeliz Kuvancı, Özge Özder, Gözde Seda Altuner, Burak Sergen, Taro Emir Tekin ve Alp Akar'ın başrollerde oynadığı Sadakatsiz 10 Şubat Çarşamba akşamı 17. bölümüyle ekrana geldi. Sadakatsiz'in 17 Şubat'ta ekrana gelecek olan 18. yeni bölümünden ise çarpıcı bir fragman yayınlandı.

Sadakatsiz'in yeni bölüm fragmanında Asya'nın yanına gelen Volkan garip bir ruh halindedir. Yaşanan tüm olaylara rağmen Asya'dan kopamayan Volkan beklenmedik bir hamle yapar. Asya ve Volkan arasında neler olacak? Tekrar beraber olacaklar mı?

SOSYAL MEDYAYI SALLADI!

Sadakatsiz dizisi son bölümüyle sosyal medyada gündemin zirvesinde yer aldı. İşte yapılan paylaşımlardan bazıları.

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklüyor.



Asya’nın aldığı karar herkeste şok etkisi yaratırken Derin büyük bir zafer kazandığına inanır.

Hicran ve Selçuk’u bir araya getiren kaçınılmaz yüzleşme, beklenmedik karşılaşmaların da habercisidir.



Asya’nın uzaklaşması Volkan’ı hiç düşmediği kadar büyük bir çıkmaza sürüklerken, sonuçları herkes için sarsıcı olur.